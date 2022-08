Un total 20 grandes incendios forestales registrados en 18 ayuntamientos gallegos han sido declarados por el Gobierno como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica.

La lista, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, recoge un total de 20 grandes incendios acontecidos en la Comunidad gallega entre el 15 de julio y el 10 de agosto.

Ourense, la más afectada

La provincia con mayor número de zonas declaradas es Ourense con un total de nueve grandes incendios, seguida de Pontevedra con cinco y Lugo y A Coruña, ambas con tres.

Los municipios de Arbo (Pontevedra) y Oímbra (Ourense) son los únicos que figuran por partida doble en el listado que recibió luz verde del Ejecutivo central este martes. El concello ourensano vivió dos de los grandes incendios del verano, iniciados el mismo 16 de julio en las parroquias de Rabal y Videferre; mientras que el pontevedrés tuvo otros dos separados por cuatro días de diferencia.

Así las cosas, los grandes incendios de la provincia de A Coruña son los iniciados en Boiro el 4 de agosto, en Ames un día más tarde y en As Pontes el día 9 del mismo mes. Los de Lugo se produjeron el 15 y el 17 de julio, con origen en Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón y Palas de Rei.

En la provincia de Ourense, cuatro de los grandes incendios fueron en julio: Carballeda de Valdeorras (día 14), Oímbra-Rabal (16), Oímbra-Vidaferre (16), Castrelo de Miño (27); y los cinco restantes, en agosto: Verín (día 3), Chandrexa de Queixa (9), O Irixo (10), Laza-Chandrexa de Queixa (10) y Boborás (10).

Por último, los fuegos de Arbo (30 de julio), A Cañiza (31 de julio), Arbo-Barcela (3 de agosto), Caldas de Reis (4 de agosto), Ponte Caldelas (5 de agosto) corresponden a las zonas catastróficas declaradas en Pontevedra.

El Gobierno aclara que el listado identifica cada incendio con el nombre del municipio en el que se originió, aunque las ayudas "se extienden igualmente al resto de ayuntamientos afectados".

Dos comunidades se "salvaron del fuego"

Además de Galicia, otras 14 comunidades autónomicas figuran en la lista aprobada por el Consejo de Ministros como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, a los territorios afectados por grandes incendios, de ahí que hay dos, Cantabria y Asturias, que no han entrado en esa declaración.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha lamentado los incendios forestales producidos en estas comunidades que han provocado la muerte de hasta tres personas y la evacuación de 27.500 personas de sus hogares.

Una sexta parte de incendios en Galicia

La titular de Política Territorial ha cuantificado en 120 el número de fuegos repartidos por todo el país que han entrado en esa lista, por lo que los 20 gallegos suponen una sexta parte de los territorios quemados de Estado. En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

"Son incendios con características diferentes a las conocidas hasta ahora, debido al cambio climático, como las altas temperaturas que estamos viviendo", ha señalado al respecto Rodríguez, quien ha advertido de que en lo que va de año se han visto afectadas más de 200.000 hectáreas frente a las 50.000 del año pasado.

De este modo, ha instado a "poner todos los mecanismos para trabajar en la prevención y extinción de incendios".

En este sentido, ha destacado que el acuerdo sirve para agilizar la concesión de las ayudas, pues con la declaración de zona catastrófica estas se pueden empezar a tramitar incluso antes de hacer la valoración de daños. Asimismo, Rodríguez ha recordado que los afectados "tienen otros mecanismos de los que ya van a poder recibir ayuda sin acogerse a este decreto, como pueden ser la gestión de los seguros agrarios".

Ayudas económicas

En concreto, las medidas de recuperación previstas en el acuerdo aprobado este martes, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por valor de 18.000 euros; por destrucción total de la vivienda habitual hasta una cuantía máxima de 15.120 euros, por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50% de su valoración técnica y con un límite de 10.320 euros, o por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50% de su valoración técnica y con un límite de 5.160 euros. También se incluyen entre estas las ayudas por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros, así como por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50% de la valoración técnica efectuada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros. También, las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, y a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, hasta 9.224 euros.

Situación en Moaña y Ponteareas

No forman parte de esa lista los dos incendios que mantuvieron en vilo ayer al sur de la provincia de Pontevedra y que ya están estabilizados. Entre ambos, se calcinaron más de 45 hectáreas, tal y como ha informado este martes la Consellería do Medio Rural a través de su boletín.

El incendio de Moaña, en la parroquia de Meira, que dio comienzo al filo de las 16.00 horas de la tarde de ayer fue dado por estabilizado a las 23.20 horas, después de que el fuego se llevase por delante más de 20 hectáreas de terreno y mantuviera a los vecinos en tensión, debido a la proximidad de las llamas a las viviendas.

En este sentido, la cercanía del fuego a las casas obligó a la Xunta de Galicia a activar la situación de riesgo para núcleos poblados, la cual ya está desactivada al remitir el peligro para los mismos. Cientos de vecinos se vieron obligados a formar grandes cadenas humanas con cubos, mangueras y hachas para proteger sus domicilios

La virulencia y la rapidez con la que se propagaron las llamas, debido al viento, provocó que estas llegaran a la autovía de O Morrazo, que tan solo una hora después de que se hubiera originado el fuego, obligó a los efectivos a cortar un tramo del vial al tráfico en dirección a Rande.

Medio Rural movilizó a un total de ocho aviones, cinco helicópteros, además de 70 agentes y brigadistas y siete motobombas. Esta mañana, sobre la ría de Vigo todavía se pueden contemplar los resquicios de la tragedia, ya que una humareda se extiende sobre ella. Según informaron desde la consellería, la extinción de fuego evoluciona favorablemente y se trabaja en el enfriamiento de las zonas calientes.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, destacaba en la mañana de este martes que la situación "está bastante controlada" y añadió que, teniendo en cuenta la información que le han trasladado los vecinos que vieron iniciarse el fuego y el 112, "se sospecha" que comenzó por una chispa debido a unas tareas de desbroce, a falta de que de se realice la investigación sobre lo sucedido.

"La situación estuvo tranquila toda la noche"

Según informó la regidora, gracias a que el viento amainó, la situación "estuvo tranquila toda la noche", durante la cual trabajó "una brigada de cerca de 30 personas", que además de tareas de refresco, se realizaron quemas preventivas.

Por otra parte, Leticia Santos apuntó que la Policía Local estuvo apoyando hasta las 3.00 horas de la madrugada para guiar a las motobombas e indicar los puntos en los que poder cargar agua. La regidora señaló también que no fue necesario desalojar ninguna vivienda, si bien muchos vecinos salieron de sus casas para ayudar en las tareas de extinción. Según informó la alcaldesa, afortunadamente, a pesar de la virulencia del fuego y la proximidad de las llamas a las casas, finalmente no hubo que lamentar la pérdida de viviendas.

Y en Guillade

Mientras la ría no despegaba la vista de la zona de O Morrazo, en el interior también se vivía una situación crítica tras declararse un incendio en Ponteareas, que arrasó unas 25 hectáreas de masa forestal. El fuego se originó en la parroquia de Guillade, con gran riesgo para núcleos de población, por lo que la Xunta activó la situación dos, una situación que en la actualidad ya se ha desactivado al remitir el peligro para las viviendas.

Medio Rural informaba esta mañana que, tan solo 20 minutos después de haber dado por estabilizado el incendio de Moaña, a las 23.40 horas, era estabilizado el de Ponteareas. Asimismo, los servicios de emergencia se centran en la actualidad en las tareas de enfriamiento en los puntos calientes para evitar que las llamas vuelvan a activarse.

Estos dos fuegos no fueron los únicos que mantuvieron en vilo al área metropolitana durante la jornada de ayer, ya que en Nigrán, si bien el suceso fue de carácter más leve, se registró un conato de incendio provocado muy próximo a las viviendas. Los vecinos se dieron cuenta y pudieron reaccionar a tiempo para evitar que las llamas fueran a más. El incidente tuvo lugar en Camiño do Rial y, si bien afirmaron que no lograron ver al autor, destacaron que el fuego se había originado debido a que lanzaron dos bidones de gasolina entre varias viviendas.

Riesgo extremo en el sur de Galicia

Pese a la aparente calma que deja la mañana de este martes, con ambos fuegos del área metropolitana de Vigo camino a su control y extinción, lo cierto es que no se debe bajar la guardia, ya que según el índice de riesgo de incendio forestal de la Xunta de Galicia, el sur de la provincia se encuentra en riesgo extremo y muy alto.

Dicho indicador establece de forma diaria y para cada una de las épocas de peligro el riesgo de incidencia de un incendio forestal, la probabilidad de propagación y el comportamiento de un incendio forestal en una zona concreta del territorio gallego. Según el mapa y los valores, todo el sur de la comunidad gallega se encuentra en riesgo extremo, debido a la escasez prolongada de precipitaciones y ante una previsión de tiempo seco y soleado en las próximas semanas.

En este sentido, las previsiones meteorológicas para los próximos días se mantendrán con cielos despejados y con los termómetros oscilando entre los 25 y los 30 grados.