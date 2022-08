Alerta al marisqueo tradicional

La imagen icónica del duro trabajo en los intermareales, que emplea en las rías gallegas a centenares de mariscadoras provistas de sacho y rastrillo, podría estar en peligro de extinción en el horizonte de 2050 o 2060. Un estudio de investigadores del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Vigo y la Universidad de Aveiro, alerta de que la productividad de las zonas marisqueras a pie de playa peligra, agonizando por las temperaturas de los veranos cada vez más cálidos y la bajada de la salinidad del mar tras episodios –cada vez más frecuentes– de lluvias intensas. Los bivalvos podrían, eso sí, trasladarse a otras zonas del exterior de las rías, lo que implicaría replantear la actividad extractiva tal y como hoy la conocemos o cambiar las técnicas para faenar.

El informe, según explica el investigador del grupo CIM-EPhysLab y firmante del artículo, Moncho Gesteira, constata que la productividad de berberechos y almejas en las rías ya ha descendido en el periodo de los últimos treinta años (1990-2019). “Se prevé que vaya a peor, por los fenómenos extremos de lluvia y olas de calor cada vez más persistentes”, añade. La investigación que se ha publicado en la revista internacional Marine Environmental Research ha analizado las áreas de confort térmico para la almeja fina (R. decussatus), la almeja japonesa (R. philippinarum) y berberecho común (C. edule) históricamente y centrándose en tres periodos futuros. Tradicionalmente, estas especies se daban principalmente en áreas poco profundas ubicadas en el interior de las rías.

“Esas zonas interiores de las rías con condiciones óptimas para el cultivo van a ser menores en el futuro”, explica Gesteira, “y las investigaciones apuntan a que la situación empeorará de forma sustancial a partir de 2050” y hasta finales de este siglo. No obstante, no todo es negativo. “Esta situación podría parcialmente compensarse porque algunas zonas más exteriores que ahora no eran tan óptimas pueden llegar a serlo en el futuro; sin embargo, esto quizás implique que la forma de faenar tenga que cambiar. Podría resultar que el marisqueo a pie tal como lo entendemos en la actualidad decrecería y aumentaría el marisqueo desde barco”, apunta Gesteira. Se hacen preciso, no obstante, nuevos estudios, completa: “Es algo que habría que estudiar y analizar con mucho tiempo, ya que la primera actividad la realizan principalmente mujeres, mientras que la extracción marisquera desde los barcos es una profesión más masculinizada”, reflexiona el investigador que ve necesario la toma de conciencia por parte de cofradías de pescadores y administraciones de esta situación. “Todavía hay tiempo para reaccionar pero hay que ser conscientes de que si los modelos no se equivocan habrá que cambiar en el futuro”, concluye el experto.

Del mismo modo y en una investigación previa que vio la luz hace solo un mes, este grupo de investigadores sostiene que el cambio climático convertirá las Rías Baixas en una zona apta para el asentamiento de la ostra del Pacífico antes de final de siglo. Se trata de un tipo de ostra gigante tradicionalmente desechada en nuestras costas. Pues bien, el aumento de la temperatura favorecerá la aparición de poblaciones naturales de esta especie introducida en Galicia en los años ochenta y cuya presencia, hasta ahora, se limitaba a las Rías Altas.