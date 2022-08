Amence en #Galicia con ceos completamente despexados☀️ Ao anoitecer, entrarán algunhas nubes baixas no norte de #ACoruña e de #Lugo

As temperaturas máximas serán máis altas ca onte, superándose os 30ºC no sur de Lugo, na provincia de #Ourense e no #Miño de #Pontevedra. pic.twitter.com/Go53AnZSS7