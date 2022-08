La sangre: el milagro sin sustitutos

A mediados de julio, las tormentas secas expandían las llamas a través de O Courel y de Carballeda de Valdeorras y otro tipo de sequía obligaba a suspender varias cirugías, incluso alguna de tipo oncológico, programadas en hospitales como el Álvaro Cunqueiro. El déficit en las reservas de sangre se prolongó en torno a un mes, hasta que desde la Consellería de Sanidade, que urgió a donar para salvar el escollo, informaron del regreso a números normales. Números que, de por sí, son bastante elevados, ya que se los hospitales precisan al día entre 400 y 500 unidades para atender una media de 2.700 urgencias, 500 operaciones y tres trasplantes de órganos y tejidos.

Igual que ocurre con la sequía, Galicia no es la única en sufrir momentos puntuales de carencia de sangre en épocas como la estival, en las que aumentan los desplazamientos, sin contar la influencia del COVID. La sangre no se puede fabricar y no tiene sustitutos, advierten desde el Sergas, de modo que el que precise de una transfusión, ya sea para mejorar su salud o incluso para salvar la vida, depende de la generosidad y el altruismo de los donantes.

Donantes que la Consellería de Sanidade va a buscar casi a la puerta de casa, si hace falta, de ahí que siga renovando su flota de unidades móviles, constituida por una decena de vehículos que recorren la comunidad para “facilitar” lo que, recalcan, constituye un acto solidario. La estrategia funciona: el pasado año esos vehículos concentraron un 79,3% de las donaciones.

“Gozar de una salud normal” es una condición que deben cumplir los interesados, además de moverse en una horquilla de edad de los 18 a los 65 años –aunque puede prolongarse por encima de este límite con un informe anual favorable del médico de cabecera– y superar los 50 kilogramos de peso. Los varones pueden donar una vez cada trimestre –ellos aportan casi el 53% de las donaciones– y las mujeres, cada cuatro meses, y la sangre extraída en una donación puede ayudar hasta a tres personas distintas.

Reservas

Aparte del episodio puntual vivido en julio, no es inusual que las reservas de ciertos grupos, sobre todo los más comunes, estén bajas. De hecho, el semáforo de la sangre de la página de ADOS (Axencia de Doazón de Órganos e Sangue) solo sitúa en nivel verde, “bueno”, las de los grupos A negativo y AB positivo y negativo. El resto, cinco grupos, incluido el A+, el más común en Galicia, están en amarillo, “normal”.

Con todo, por regla general Galicia destaca por la generosidad de sus habitantes también en este parámetro. Según el Sergas, el pasado año se alcanzaron 106.287 donaciones, a una media de 357 por día, con una tasa de 39,49 por cada mil habitantes, la cuarta más alta del Estado. Por provincias, la líder en donaciones por cada mil habitantes en 2021 es A Coruña, que llegó a 45, seguida, con 40, por Pontevedra. Por ciudades, Santiago deja al resto muy atrás, con 104. Por edades, los más jóvenes (18-22 años) ganaron peso respecto al año previo y ya suponen el 9,4%. En Galicia la base de donantes está constituida por más de 425.000 personas y el año pasado se estrenaron casi 6.900. Los gallegos han efectuado tres millones de donaciones desde 1993.

Aunque desde el 1 de agosto ya no es preciso cita previa para ejercer la solidaridad, algunos donantes echan de menos “más facilidades” para decidir el dónde y cuándo donar y abogan por poder hacerlo en los centros de salud o en cualquier hospital a petición propia. Además, cuestionan que, pese a disponer del carné, cada una de las veces tengan que hacer cola para dar sus datos.