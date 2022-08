Vilameá respira júbilo, de nuevo. Recupera esas reuniones improvisadas de una docena de personas en un local que también recobra más vida. Siete nuevas familias traen la alegría que tenía la parroquia del municipio de Paderne de Allariz antes del nuevo siglo, ejemplificando una tendencia que consolida la llegada de población al rural ourensano desde la pandemia.

Según el Instituto Gallego de Estadística, los municipios de menos de 5.000 habitantes engordan su padrón municipal después del estallido del COVID y aumentan en el primer año poscovid, con más de 4.000 vecinos en toda Galicia. Nuevas caras y nuevos vecinos que hacen crecer la población del rural gallego un 2,5% de media.

Vilameá es un ejemplo. La familia Penido buscaba un lugar donde ubicarse porque con la pandemia los pisos donde vivían se les quedaban pequeños. Rafael Penido, su esposa Irene, su hija Ana, sus nietos Hugo y Dani y su yerno Miguel compraron una casa en Vilameá. “Buscábamos esa libertad y esa tranquilidad que no tuvimos durante la pandemia en nuestros pisos. Además, como somos bastantes queríamos una casa grande con terreno que se adecuara a lo que queríamos y que no se nos fuera del presupuesto. Encontramos esta aquí que nos encajó y aquí estamos desde entonces”, comenta Rafael.

Ellos alternan la vida en Vilameá con la capital, pero se plantean poder vivir en una parroquia donde los vecinos le acogieron con la mejor de las bienvenidas. “La primera vez que llegamos nos dejaron una bolsa con llenas de productos de la tierra como calabacines, tomates, pimientos y más cosas, como por ejemplo piruletas para los niños. La verdad es que estamos muy contentos con el trato que nos dieron al llegar”, sostiene Ana.

Tras la pandemia, querían aire libre. “Buscábamos esto, una libertad que aquí disfrutas y en un piso no tienes. Si sufriéramos otro confinamiento u otra situación similar, ahora tendríamos unas posibilidades que en la ciudad no tendríamos”, añade Miguel

Llevan dos años disfrutando de una casa que llevaba 10 sin habitar. “Queríamos algo para entrar a vivir ya y que no se nos saliera del presupuesto y esta era perfecta, Había pequeños arreglos que tuvimos hacer pero nada grande”, recuerda Rafael, si bien Ana destaca la calidad de vida que han ganado sus hijos. “Disfrutan mucho más de esta vida porque pueden salir por el pueblo sin ningún tipo de problema y a nosotros como padres también nos da esa tranquilidad de saber que están fuera, pero que no hay peligro, como si estuvieran en la ciudad. Al final la tranquilidad también es eso”, resume.

Fernando y María son otra pareja que se ha instalado recientemente en Vilameá y defienden esa tranquilidad respecto a sus hijos. Ellos vivían en la capital ourensana y se trasladaron por la “comodidad” de una vida en el pueblo. “Mi mujer tenía ganas de vivir en una casita y yo también, la verdad; nos decidimos a comprarla y aquí estamos. No hay muchos vecinos en el pueblo en invierno, pero ahora en verano es una maravilla”, comenta el primero. Suman año y medio instalados en el rural.

Para ellos la vida de la capital a la de Vilameá es totalmente distinta. “Haces mucha más vida fuera de la casa, mientras en Ourense hacía mucha más vida en casa. En Ourense si sales, es para hacer alguna compra o tomar algo y después está en casa entretenido. Pero aquí es totalmente lo contrario, si no estás con el jardín, estás con la huerta, si no estás dando un paseo con los perros, sales con la hija por ahí, es totalmente distinto”, diferencia María, que recomiendan el cambio.

“Si tienen la opción y quieren, no lo dudaría en ningún momento. Es más tranquilo, más relajado, no hay estrés, no te molestan los vecinos ni el ruido y, haga calor o no lo haga, por las noches duermes muy bien”, defiende su nueva vida.

Ilse Vinse, su esposo y su hijo son otra de las familias que llegaron a Vilameá para quedarse. “Mis suegros son gallegos y vinimos emigrando de la situación que vivíamos en el país y por una mejora para el estilo de vida de nuestro hijo y aquí llevamos ya tres años. Primero, estuvimos en Celanova y ahora aquí en Vilameá”, comenta.

La decisión la tomaron a raíz de la pandemia porque “los pueblos son más tranquilos” dice tajante la venezolana, ya con acento gallego. “Buscábamos así algo más tranquilo para vivir, sin sobresaltos y con cierta libertad que la ciudad u otros sitios así más grandes no te pueden dar. Además, como a nuestro hijo le gusta más el campo y la naturaleza pues nos vinimos para aquí”, explica su decisión.

La bienvenida no difiere mucho de la del resto de nuevas familias y la amabilidad y la cercanía de los oriundos del pueblo fueron la tónica predominante. “Aquí todos son muy chéveres, como dicen aquí, muy majos y entre todos nos ayudamos y creamos una comunidad en la que nos llevamos muy bien todos”, celebra.