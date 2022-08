La playa ribadense de As Catedrais está considerada como un monumento natural y uno de los arenales más bonitos de Galicia. De hecho, es uno de los destinos turísticos más concurrido en la comunidad y es precisamente ese elevado volumen de visitantes lo que provoca que cada cierto tiempo se den situaciones como la que fue denunciada por una usuaria de Twitter recientemente: el regreso de la "moda" de apilar montones de piedras en la arena e incluso entre los pliegues de las paredes del propio acantilado.

Las autoridades ya han advertido en diversas ocasiones que este tipo de acciones directas el sobre el ecosistema del arenal son nocivas para el medioambiente e incluso pueden llegar a suponer un verdadero problema. Y es que en el vídeo grabado por la usuaria de Twitter, que cuenta con formación en geología, se puede comprobar que la masiva presencia de estas torres en el acantilado.

No hagáis estas cosas, por favor. pic.twitter.com/ec9B0a8WIE — marta pf (@ikutram) 10 de agosto de 2022

La usuaria de esta red social subió el vídeo para denunciar la situación que se está viviendo en la actualidad en el arenal e instaba a "no hacer este tipo de cosas en la naturaleza". Esta no es la primera vez que la playa de As Catedrais sufren este tipo de "atentados" turísticos, y es que el año pasado ya se pudo contemplar una estampa similar, así como la "tendencia" de hace unos años de grabar nombres en las rocas o la recolecta de piedras del arenal.

En 2021, el alcalde de Ribadeo hizo un llamamiento para que se respetará este entorno natural protegido, puesto que se encuentra integrada en zona de Interés Comunitario y reconocida como Monumento Natural. Asimismo, desde la Xunta también se recordó que las multas por este tipo de acciones contra el medio natural pueden ascender a los 3.000 euros.

Además del ataque que suponen este tipo de actos contra el medioambiente, lo cierto es que estas prácticas también entrañan un riesgo considerable para las personas que visitan el enclave ribadense, puesto que no es la primera vez que se producen desprendimientos debido al proceso de erosión natural.

Plan de conservación

En el año 2015, la Xunta de Galicia emitió un plan de conservación específico de la playa de As Catedrais, enumerando una serie de usos prohibidos en la zona, siendo estos aquellos susceptibles de causar perjuicio a la integridad del lugar o sobre el estado de conservación de los componentes clave para la biodiversidad y, por consiguiente, que sea contrario a los objetivos de conservación del monumento natural.

En concreto, dentro de estas prohibiciones la Xunta recoge que no es posible acampar en la zona, ni los desmontes y terraplenes, ni las escombreras y vertidos de cualquier índole, ni las quema o la colocación de anuncios publicitarios, excepto los que tengan relación con la defensa y señalización del propio monumento natural. Tampoco es posible efectuar la extracción de arena, la instalación de infraestructuras que menoscaben la calidad paisajística del entorno, los aprovechamientos mineros de la hiela presente en el área, la construcción de edificaciones permanentes de cualquier tipo o la recolección de especies de flora y fauna silvestre sin autorización del órgano competente en materia de conservación de la naturaleza.