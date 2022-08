Una de las cantantes de la orquesta M-3 Show cayó del escenario y tuvo que ser atendida tras recibir un tirón de un espectador que le había ofrecido la mano en lo que ella pensó que era un saludo. Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado al domingo, en el marco de las fiestas de San Lorenzo de Árbol, en Vilalba (Lugo), cuando tan solo faltaban diez minutos para concluir su actuación.

Según ha contado la víctima, Micaela Sánchez, a Europa Press, el suceso tuvo lugar cuando el grupo se disponía a finalizar su segundo pase. Fue entonces cuando la cantante dio la mano a un espectador, a modo de saludo, y este la agarró y la tiró.

Estos hechos hicieron que la cantante primero se cayese golpeándose la cabeza contra los de graves y después cayese al suelo. "Menos mal que era de hierba", ha relatado. Permaneció unos minutos inconsciente en el suelo y, cuando se despertó a su lado había personal sanitario que se encontraba en la fiesta.

Una vez que recobró la conciencia y vio que no tenía nada roto fue ella misma la que no quiso ni la asistencia de la Guardia Civil ni del 112. "No quería parar la fiesta", ha recalcado. Además, ha manifestado que en 32 años que lleva en el mundo de la verbena nunca le había pasado nada igual "fue una cosa puntual". "No quiero darle más bombo", ha dicho.

Por otra parte, la cantante ha informado de que se encuentra bien, con magulladuras, pero ha confirmado que no tiene la intención de denunciar los hechos. "Venimos de una situación que estamos fastidiados", ha esgrimido, en relación al impacto que la pandemia del COVID ha tenido en su sector, y ha incidido en que ahora hay que trabajar para revertir esta situación.

Finalmente, una de las compañeras de la orquesta no han tardado en mostrar su postura ante lo sucedido y ha denunciado en redes sociales esta acción, pidiendo que no se repita. "En todo momento estamos trabajando para que todos lo paseéis lo mejor posible", ha señalado, para concluir que lo sucedido en Árbol "no se puede tolerar en ningún momento".