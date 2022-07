La mitad de los alcaldes gallegos vive de la política y trece no cobran sueldo público

La política tiene una parte importante de vocación pública, que es llevada al límite por trece alcaldes gallegos que no cobran un euro por su trabajo al frente del consistorio. Mientras, otros deciden convertir la política en su profesión y dedicarse a tiempo completo a gobernar el municipio. Es el caso de 160 regidores de la comunidad que tienen reconocida la dedicación exclusiva y que viven por lo tanto del erario público. Entre estos las diferencias salariales son abismales. Lógicamente no es lo mismo gobernar una ciudad como Vigo, de casi 294.000 habitantes, que ocuparse de Salceda de Caselas o Agolada. Pero aún así, no siempre son los alcaldes de las ciudades más pobladas los que más cobran. De hecho, trece regidores de villas ganan más dinero que los máximos responsables de Santiago o de Ferrol.

El sueldo de los alcaldes se aprueba en pleno municipal. En todo caso, la legislación establece los salarios mínimos y máximos que el dirigente de un municipio puede percibir en función de la población del lugar que gobierna. De este modo, los alcaldes de los municipios con más de 500.000 habitantes pueden cobrar hasta 108.246 euros anuales. Por el contrario, en los concellos más pequeños, de entre 1.000 y 5.000 habitantes, el salario máximo será de unos 43.000 euros. Pero estos topes son válidos si tienen dedicación exclusiva al ayuntamiento. Si la dedicación es parcial se reducen los límites de forma proporcional, pues combinan su labor en el consistorio con otra actividad. Y, por último, están los regidores sin dedicación plena porque viven de su trabajo fuera del concello. A pesar de ello, cobran dietas por asistencia a reuniones, plenos o comisiones municipales. Por ley los alcaldes de consistorios de menos de 1.000 habitantes no tienen derecho a la dedicación exclusiva. Ocho regidores de villas ganan más que los de Santiago y Ferrol El Ministerio de Política Territorial recopila los datos de los sueldos de los alcaldes y los difunde en su web. A falta de una treintena de concellos gallegos que no aportaron información, hay 160 regidores, la mitad de Galicia, que tienen dedicación exclusiva, otros 71 no tienen dedicación plena y 50 combinan su labor en el consistorio con otra actividad. Los sueldos de los alcaldes Pontevedra 72.566 Vigo 70.775 Ourense 69.925 A Coruña 69.218 LOS ALCALDES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA QUE MÁS COBRAN... Lugo 68.361 A Estrada 58.372 Simón Espinosa Oleiros 57.907 Ribeira 56.733 Culleredo 56.178 EUROS/AÑO Arteixo 56.099 Narón 55.154 Vilanova de Arousa 54.126 Ames 54.060 Lalín 53.520 Vilagarcía de Arousa 52.799 DEDICACIÓN AL CARGO Santiago de Compostela 52.019 Ordes 50.694 Pontevedra Betanzos 50.369 A Coruña Ourense O Grove 50.094 Lugo ...Y LOS QUE MENOS 63 18 8 41 6 7 33 15 14 23 32 21 Ribadavia 26.344 LOS ALCALDES QUE COBRAN CERO EUROS DEL CONCELLO Gondomar 25.968 Amoeiro 25.600 A Irixoa 25.200 32 concellos no aportaron datos Verín 24.395 A Capela Pontedeume As Pontes de García Rguez. O Barco de Valdeorras Carballeda de Avia Maside A Mezquita Pontedeva Xunqueira de Ambia Vila de Cruces Alfoz Guntín Mondariz Balneario Noia 21.183 Catoira 19.016 Brión 15.764 Poio 12.401 Monterroso 10.780 Los sueldos de los alcaldes DEDICACIÓN AL CARGO Pontevedra A Coruña Ourense Lugo 63 18 8 41 6 7 33 15 14 23 32 21 32 concellos no aportaron datos LOS ALCALDES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA QUE MÁS COBRAN... EUROS/AÑO Pontevedra 72.566 Vigo 70.775 Ourense 69.925 69.218 A Coruña 68.361 Lugo A Estrada 58.372 Oleiros 57.907 Ribeira 56.733 Culleredo 56.178 Arteixo 56.099 Narón 55.154 Vilanova de Arousa 54.126 Ames 54.060 Lalín 53.520 Vilagarcía de Arousa 52.799 Santiago de Compostela 52.019 50.694 Ordes Betanzos 50.369 O Grove 50.094 LOS ALCALDES QUE COBRAN CERO EUROS DEL CONCELLO ...Y LOS QUE MENOS Ribadavia 26.344 25.968 Gondomar A Capela Pontedeume As Pontes de García Rguez. O Barco de Valdeorras Carballeda de Avia Maside A Mezquita Pontedeva Xunqueira de Ambia Vila de Cruces Alfoz Guntín Mondariz Balneario Amoeiro 25.600 A Irixoa 25.200 Verín 24.395 Noia 21.183 Catoira 19.016 Brión 15.764 Poio 12.401 Monterroso 10.780 Simón Espinosa Los sueldos de los alcaldes LOS ALCALDES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA QUE MÁS COBRAN... EUROS/AÑO Pontevedra 72.566 Vigo 70.775 Ourense 69.925 69.218 A Coruña 68.361 Lugo DEDICACIÓN AL CARGO A Estrada 58.372 Oleiros 57.907 Ribeira 56.733 Pontevedra Culleredo 56.178 A Coruña Ourense Arteixo 56.099 Lugo Narón 55.154 Vilanova de Arousa 54.126 63 18 8 41 6 7 33 15 14 23 32 21 Ames 54.060 Lalín 53.520 Vilagarcía de Arousa 52.799 Santiago de Compostela 52.019 50.694 Ordes 32 concellos no aportaron datos Betanzos 50.369 O Grove 50.094 ...Y LOS QUE MENOS Ribadavia 26.344 25.968 Gondomar Amoeiro 25.600 LOS ALCALDES QUE COBRAN CERO EUROS DEL CONCELLO A Irixoa 25.200 A Capela Pontedeume As Pontes de García Rguez. O Barco de Valdeorras Carballeda de Avia Maside A Mezquita Pontedeva Xunqueira de Ambia Vila de Cruces Alfoz Guntín Mondariz Balneario Verín 24.395 Noia 21.183 Catoira 19.016 Brión 15.764 Poio 12.401 Monterroso 10.780 Simón Espinosa Sin dedicación Entre los que no tienen dedicación exclusiva, la práctica totalidad cobra aún así dinero del ayuntamiento en forma de dietas. Solo hay unas pocas excepciones: trece regidores que perciben 0 euros. Son casi todos concellos pequeños, de menos de 5.000 habitantes: el coruñés de A Capela, los municipios de Carballeda de Avia, Maside, A Mezquita, Pontedeva y Xunqueira de Ambía, en Ourense, los pontevedreses de Vila de Cruces y Mondariz-Balneario y los lucenses de Alfoz y Guntín. Pero hay tres regidores de municipios más grandes que tampoco cobran un euro del erario público: son los de O Barco de Valdeorras, Pontedeume y As Pontes de García Rodríguez. En el otro extremo están los alcaldes con los sueldos más altos, todos ellos con dedicación exclusiva. A la cabeza está Miguel Anxo Fernández Lores, que cobra 72.566 euros anuales por estar al frente del concello de Pontevedra. Abel Caballero, en Vigo, está en segundo lugar con 70.755 euros. El tercer puesto es para Gonzalo Jácome, en Ourense, que cobra al año 69.925. La regidora de A Coruña, Inés Rey, sería la siguiente con 69.218 euros. Y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, tiene unas retribuciones de 68.361 euros. Alcaldes con salario “mínimo” Los regidores de ciudades que menos cobran son Santiago –52.019 euros– y, sobre todo, Ferrol, donde su alcalde Ángel Mato, cobra solo 39.999 euros. Hay, de hecho, varias villas donde sus gobernantes superan las retribuciones de estas dos ciudades. Es el caso del alcalde de A Estrada, el sexto regidor con el sueldo más alto de Galicia: 58.372. Le siguen en el ranking los mandatarios de Oleiros, Ribeira, Culleredo, Arteixo, Narón, Vilanova de Arousa, Ames, Lalín y Vilagarcía. Todos ellos ganan más dinero que el alcalde de la capital de Galicia. De entre los que no tienen dedicación exclusiva, los regidores que tienen las retribuciones más altas son los de Sanxenxo –tiene dedicación parcial y cobra 48.600 euros–, el de Outeiro de Rei –municipio con solo 5.200 vecinos donde su alcalde a tiempo parcial cobra 43.800 euros–, el de Xunqueira de Espadañedo –con 738 habitantes y 42.939 euros de sueldo– y el de Cervo, en Lugo –4.192 residentes y un salario de 42.000 euros por dedicación parcial–. Regidores, con una nómina por debajo del salario mínimo Aunque hay trece alcaldes que no cobran un euro del erario público, tampoco tienen dedicación exclusiva: es decir, sus ingresos mensuales provienen de los trabajos que desarrollan fuera del consistorio. Sin embargo, en el actual mandato hubo en Galicia dos regidores con dedicación a tiempo completo a las tareas municipales que obtenían salarios tan bajos que estaban incluso por debajo del actual salario mínimo, fijado en 14.000 euros anuales. Es el caso de los máximos responsables municipales del municipio pontevedrés de Poio y del lucense de Monterroso. El primero, el nacionalista Luciano Sobral, tenía asignado un salario de 12.401 euros cuando comenzó el actual mandato. En 2020, sin embargo, se jubiló y, aunque continúa como alcalde, renunció a la dedicación exclusiva al empezar a cobrar una pensión. En Monterroso su alcaldesa, la independiente Rocío Seijas, ha declarado al Ministerio de Política Territorial un salario anual de 10.780 euros con dedicación exclusiva, por debajo también del actual salario mínimo. Además de estos dos regidores, también están entre los sueldos más bajos con dedicación exclusiva los de los alcaldes coruñeses de Brión (15.764 euros), Catoira (19.016 euros) y Noia (21.183). También tienen salarios modestos los máximos responsables municipales de Irixoa, en A Coruña (25.200) y Amoeiro, en Ourense (25.600 euros anuales). Incluso en concellos grandes los hay que no llegan a los 30.000 euros al año de nómina: es el caso de Verín (24.395) o Gondomar (25.968).