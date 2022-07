Los aprobados en la “repesca” de la ABAU tienen vetadas ya un centenar de carreras

Un centenar de carreras de las tres universidades gallegas –en la que más, Santiago, en la que menos, Vigo– cuelgan el cartel de completo con el tercer llamamiento de matrícula de la CiUG. Al listado cerrado durante los dos primeros plazos para inscribirse en los campus, se suman ahora otras 16 titulaciones, entre ellas seis impartidas en la Universidade de Vigo (UVigo): Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, en Vigo; Educación Infantil y Educación Primaria, en Pontevedra; y Derecho, Educación Infantil, Trabajo Social e Inteligencia Artificial, en Vigo.

En particular este grado, uno de los más disputados por los campus gallegos en los últimos años, que al final se reparte salomónicamente entre las tres universidades públicas de la comunidad y que se estrenará a partir de septiembre, cuelga el cartel de completo también en la Universidade de Santiago (USC) después de llenar ya en el primer listado en la Universidade da Coruña (UDC). No obstante, las notas del último alumno convocado difieren. En la UDC la calificación se situó en 11,010, parecida a la de la USC, de 11,008. En la UVigo, en cambio, el aforo se agota con un 8,858. En siete de los estudios que completan su aforo un 10 no basta, aunque la clasificación la lidera todavía el doble grado de Física y Matemáticas en la USC, con un 13,645, sin puestos ya desde la primera citación.

Lo que queda para los alumnos de julio

Sea cual esa la calificación con la que cuelgan el cartel de completo, el margen de maniobra de quienes acudieron a la selectividad en la convocatoria extraordinaria queda limitado. La posibilidad de matricularse de estos estudiantes se abre en el cuarto llamamiento y eso significa que pueden optar a menos de la mitad de las carreras ofertadas en el SUG (Sistema Universitario Galego), que son un total de 183.

La CiUG publicaba ayer la oferta de plazas y titulaciones para la convocatoria extraordinaria y, en total, para los aspirantes que superaron en julio la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) estarían disponibles unas 1.570 vacantes: alrededor de 440 en la USC, en su mayoría en el campus de Lugo; en torno a medio millar en la UDC, el grueso en A Coruña; y, con la mayor cantidad, 625 en la UVigo, que es asimismo la universidad donde queda un mayor abanico de grados para elegir.

Vacantes

En varias carreras del listado de disponibles se contabilizan hasta medio centenar de sillas libres. Ocurre así en el campus de Vigo en ADE (del total de 200 plazas ofertadas), en el de Santiago en Ciencia Política y de la Administración (de un total de 125) y en el de A Coruña en Inglés: Estudios Lingüísticos (100) y Literarios y Sociología ( 95).

En la oferta, la CiUG especifica también dónde hay disponible cuota de deportistas de alto nivel y alto rendimiento –en 25 grados– y añade que, en lo tocante a las vacantes reservadas a personas con discapacidad, existen puestos en todas las titulaciones menos cinco.

En lo relativo al tercer llamamiento a matrícula, la CiUG explicaba ayer que los convocados en el grado de su primera preferencia tienen de plazo hasta el 2 de agosto para formalizar la inscripción y recuerda que si el solicitante está convocado para uno que no es el primero de su lista puede esperar a matricularse en él en tanto no se cierre la matrícula en los grados solicitados con mayor preferencia, pero debe confirmar que desea seguir en lista de espera. El cuarto llamamiento, al que se incorpora el alumnado que superó la ABAU en julio y los titulados universitarios, se publicará el día 4 de agosto y todavía quedarían dos más. El curso pasado quedaron huecos al final en una treintena de grados.