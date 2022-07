Docentes “verdes” en el mundo digital

Está previsto que a partir de septiembre alrededor de 60.000 escolares gallegos se formen con libros digitales, al amparo de la iniciativa e-Dixgal, repartidos en unos 600 colegios e institutos de toda la geografía gallega. Cuando llegaron los tiempos de pandemia, estos alumnos estaban más familiarizados con la tecnología, pero sus compañeros tuvieron que ponerse rápido al día cuando tocó la escolarización en casa. Hay estudios que muestran cómo muchos estudiantes afrontaron la situación con carencias, pero no fueron los únicos: según otros, también el profesorado acusó la brecha digital y, de hecho, el colectivo es consciente y demanda una mayor formación en las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación).

Ahora una nueva investigación permite dirimir en qué nivel de conocimiento se encontrarían los docentes gallegos no universitarios. De forma similar a los idiomas, siguiendo el marco de competencias marcado por Europa y en una escala que va desde los “novatos” o “principiantes” a los “líderes” y “pioneros”, alrededor de un tercio de educadores reconoce que ha tenido poco contacto con las TIC o que ha comenzado a utilizarlas, pero “sin seguir todavía estrategias comprensivas o consistentes”, según la definición de la Comisión Europea.

Investigación

Son datos que aparecen en el artículo “El test de competencia digital docente. ¿Está formado el profesorado en competencias digitales?”, publicado en la revista INFAD de Psicología “International Journal of Developmental and Educational Psychology”. Sus autores -Mercedes González, Luisa Losada, Nuria Rebollo y Eduardo Rodríguez, de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña– analizan a través del test de competencia digital docente –que mide estas habilidades– 17 centros y 459 profesores no universitarios de diferentes etapas y hallan que el llamado profesorado “integrador” –equivalente al B1, primer nivel intermedio, en una lengua– es el perfil mayoritario, con un 36,82% de docentes. Con ese término se alude a quienes experimentan con las herramientas digitales para diversos propósitos y tratan de entender qué estrategias funcionan “mejor” en función del contexto.

No obstante, el siguiente perfil mayoritario, con un 33,47%, encajaría en el perfil “explorador”, un A2, el de quienes apenas han comenzado, el segundo escalón del esquema, y a ellos se sumaría otro 1,67% que no están nada familiarizados con este tipo de recursos.

Certificación de competencias digitales

Hay que tener en cuenta que la hoja de ruta de Gobierno y comunidades contempla que de aquí a 2024 al menos un 80% de 700.000 docentes no universitarios deberán ver su nivel de competencias digitales acreditado.

La nueva ley de educación, recuerda el artículo, considera las TIC una pieza “fundamental” para que se produzca el cambio metodológico al que aspira la Lomloe. El cuestionario analizado, señalan, facilita a los docentes un “punto de partida para desarrollar sus habilidades” y forma parte de un diagnóstico más amplio que han debido realizar todos los centros dentro de las primeras fases de elaboración del Plan Dixital, que permite conocer los puntos fuertes y débiles de cada colegio o instituto y que en teoría debe comenzar a aplicarse a partir del nuevo curso. para “mejorar” estas destrezas. La Consellería de Educación, apunta el análisis, prevé diferentes cursos cuyo objetivo es “intentar” elevar los porcentajes en los dos niveles mayoritarios, el A2 y el B1.