La ola de incendios remite y se reducen a cinco los fuegos activos en Galicia

La devastadora ola de incendios que azota a Galicia desde hace once días empieza a remitir. Los servicios de extinción consiguieron ayer apagar cinco de los once fuegos forestales que aún permanecían activos y se logró controlar uno de los más agresivos: el de Carballeda de Valdeorras, que se ha convertido ya en el mayor incendio de la la historia de Galicia tras quemar 10.500 hectáreas. Pero no fue la única buena noticia. Se lograron estabilizar también otros tres fuegos: el de Vilariño de Conso, que afecta al Parque Natural do Invernadeiro, y que quemó 6.500 hectáreas, y los dos que había en O Folgoso do Courel donde la Consellería de Medio Rural comprobó que llegaron a unirse y ha pasado a contabilizarlos como un único incendio con una extensión calcinada de 11.100 hectáreas. Solo cinco fuegos continuaban con llama a última hora de ayer.

