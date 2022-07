Tierra a la vista para los participantes de la travesía marítima de la Iacobus Maris. Los tripulantes que salieron en peregrinación desde Génova el pasado 26 de junio y arribaron este fin de semana a Galicia para completar la ruta de peregrinación del por el año Xacobeo. Primero visitaron Vigo haciendo las delicias de los presentes al ofrecer la posibilidad de visitar las embarcaciones, actividad que continúa activa hasta esta tarde.

En la travesía han participado once barcos entre los que se encontraban goletas, bergantines, pailebotes, carabelas y embarcaciones de la Volvo Ocean Race. Entre ellos, la Peregrina, la carabela Beira Cruz, las goletas Evangelina --construida en 1912 en el puerto de O Freixo, en la Ría de Noia--, la bilbaína Atyla y la francesa Etoile, el pailebote Pascual Flores, o el VO70 E1 Ericsson.

Después de dejar Vigo continuaron subiendo el Ulla con otros embarcaciones que salieron desde Vilanova de Arousa para terminarla ruta a pie desde O Milladoiro hasta la catedral de Santiago.

En la Praza do Obradoiro fueron recibidos por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, así como por la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordor, el cónsul general de Rumanía en Bilbao, Marian Popescu, el cónsul Honorario de Italia en A Coruña, Francesco Milani, y el presidente de la Fundación Traslatio, Mario Cardama Barrientos.

Las emociones estaban a flor de piel, como explicaba Eduardo Lozano, andaluz que ha realizado toda la ruta desde Génova a Galicia a bordo de la goleta Atyla. “Después de casi 40.000 km por mar por fin estamos en Santiago y caminando estos últimos kilómetros por tierra… Tener esta plaza del Obradoiro a la espalda… las emociones, los recuerdos, los malos ratos… han valido la pena”, decía visiblemente emocionado.

La Xunta de Galicia ha destacado la importancia de esta ruta como "piedra angular" de la peregrinación a Compostela y una manera "excepcional" de visibilizar Galicia, el Camino de Santiago y el Año Santo.

Un mensaje que también ha querido lanzar la Delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias: " É indudable o éxito do regreso dos grandes veleiros a Vigo, eventos como esta ruta marítima contribúen de forma decisiva a colocar a Galicia no mapa e a Vigo no lugar que se merece neste dobre Ano Santo". Fernández -Tapias ha sido la encargada de entregarlas compostelas a los patrones de la Iacobus Maris esta mañana en Vigo, clausurando la ruta.