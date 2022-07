Los partidos empiezan a engrasar la maquinaria electoral para la próxima cita con las urnas. A un año de las elecciones municipales que abrirán el camino a la Xunta, las formaciones políticas gallegas ultiman equipos y candidatos. En el PSdeG, prevén afrontar durante el otoño las primarias para elegir a sus candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes en los que no gobiernan, como es el caso de las ciudades de Pontevedra y Ourense, donde podrá haber elecciones internas de no alcanzarse un acuerdo entre los posibles aspirantes.

De este modo, según fuentes socialistas, el PSdeG llegaría al invierno con todos sus candidatos elegidos y con margen para que los nuevos aspirantes den a conocer sus proyectos a la ciudadanía. Allí en donde los socialistas gobiernan, se prevé que los alcaldes repitan como aspirantes a la reelección.

El proceso dependerá de la convocatoria de un Comité Federal, que dictará el calendario que después se encargará de desarrollar el Comité Nacional Galego y la Ejecutiva del PSdeG. Si bien en un primer momento se consideraba que esta cita estatal se celebraría antes del verano, el contexto político nacional y la proximidad del mes de agosto sitúa el horizonte a la vuelta del periodo estival. Por ello, los socialistas gallegos confían en que en septiembre se celebre esta cita federal, de la que saldrán las fechas orientativas del proceso interno, informa Europa Press.

También queda por ver cuándo tendrán lugar las primarias para escoger al candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, unos comicios que se celebrarán en 2024 si no hay adelanto electoral. La voluntad de la dirección es que no coincidan en el tiempo las primarias a las alcaldías y la elección del candidato a la Xunta, como ocurrió en 2018 en el proceso interno en el que Gonzalo Caballero fue designado como aspirante a la Presidencia de la Xunta, para no restar relevancia a los distintos procesos, según fuentes socialistas.e

En el caso de las elecciones municpales, cabe la posibilidad de que haya primarias en las ciudades de Pontevedra y Ourense para elegir a los aspirantes a las alcaldías.

En Ourense, el actual portavoz socialista y candidato en las últimas elecciones municipales, Rafael Rodríguez Villarino, podría tratar de repetir como candidato del PSOE a la Alcaldía, tras conseguir en los comicios de 2019 que su lista fuese la más votada por la ciudadanía. Con todo, este apoyo no fue suficiente a los socialistas para hacerse con el bastón de mando, que ostenta Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) tras lograr el apoyo del PP.

Así las cosas y tal y como señalan fuentes socialistas, también podría dar esta batalla la concejala Natalia González, quien recientemente se hizo con el mando de la agrupación local al ser elegida Secretaria Xeral Local después de una etapa en la que la dirección la ocupaba una gestora.

Con todo, no se descartan otras posibles opciones para la ciudad, en un contexto en el que incluso ha vuelto a sonar el nombre del exalcalde, Francisco Rodríguez, como posible candidato.

Por su parte, en el caso de la ciudad del Lérez, el edil Iván Puentes ya ha dado a conocer su intención de postularse para este proceso interno, en el que también ha confirmado su voluntad de participar el que fue candidato del PSOE en las anteriores municipales, el teniente de alcalde de Pontevedra, Agustín Fernández.