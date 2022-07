El fuego se recrudece y obliga a desalojar aldeas y cortar carreteras en Lugo y Ourense

Los incendios forestales avanzan sin control por Galicia. Si por la mañana la situación parecía estar bajo control, por la tarde las llamas, avivadas por el viento, se desbocaron en Carballeda de Valdeorras (Ourense) y se propagaron hacia O Barco. Ardieron varias casas, que estaban deshabitadas, y hubo que desalojar a los vecinos de ocho aldeas. Este fuego, que ya supera las 2.400 hectáreas afectadas, obligó a cortar la N-120, una de las vías de entrada a Galicia desde Castilla y León por el sur, y la N-536 que conecta con Ponferrada, además de que algunos vecinos se quedaron sin luz. Otros dos incendios –uno de ellos entró desde Portugal– cercaron los núcleos de Videferre y San Cibrao en el concello ourensano de Oímbra. Pero la situación en O Courel (Lugo) tampoco mejoró. Ante la proximidad de las llamas se ordenó a los vecinos del núcleo de Parada de Montes de la parroquia de Vilamor, en Folgoso do Courel, que abandonasen sus casas. Aquí ya van otras 1.000 hectáreas calcinadas.

En estos cuatro incendios la Xunta decretó ayer el nivel 2 de alerta ante la cercanía a núcleos poblados. Suman así ya siete los fuegos catalogados de máximo riesgo: uno en A Pobra do Brollón, donde también hubo que cortar varias carreteras provinciales, tres en el concello de Folgoso do Courel, otros dos en Oímbra y el último en Carballeda de Valdeorras.

La ola de incendios que empezó el pasado jueves tras la tormenta de rayos que cayó sobre Galicia sigue causando estragos. Pero además ayer se originaron cuatro nuevos fuegos, que agravan aún más la situación. Ya van más de 6.500 hectáreas quemadas en Galicia, sin contabilizar el de Oímbra puesto que la Consellería de Medio Rural todavía no ofrece datos de afectación.

Conselleiro

El día empezó, sin embargo, con buenas perspectivas.El conselleiro de Medio Rural, José González, se desplazó por la mañana a Pobra do Brollón, en Lugo, y señaló que en O Courel las llamas estaban ya “perimetradas” y no había riesgo para las aldeas.

Sin embargo, la orografía y la baja humedad ambiental complicaron ayer las tareas de extinción en Folgoso do Courel, donde permanecen activos tres incendios. De hecho, dos bomberos resultaron heridos leves durante las tareas en la zona de Parada dos Montes.

En A Pobra do Brollón todavía están fuera de control dos fuegos.. La situación ha mejorado en el concello de Quiroga, donde ya están controlados dos de sus tres incendios, así como el declarado en Rodeiro (Pontevedra) y el de Ribadavia (Ourense). Sigue, sin embargo, activo el de Vilariño de Conso y se declararon nuevos fuegos, además de en Oímbra, en los concellos lucenses de Cervantes (20 hectáreas), Palas de Rei (20 hectáreas) y Antas de Ulla (20 hectáreas).

El BNG ha pedido la comparecencia “urgente” en el Parlamento de Galicia del conselleiro do Medio Rural, José González, ante la sucesión de incendios y la “situación de riesgo extremo”.