La Consellería de Medio Rural ha informado esta mañana de que la situación mejora en Lugo y Ourense, donde los incendios ya están perimetrados y los trabajos se centran ahora en evitar que haya reproducciones. "Es un día para la esperanza", aseguraba el conselleiro José González, que aún así ha reconocido que los focos "no están en fase de estabilización", pero sí están "cerca del control, no están avanzando".

Sobre los tres incendios con riesgo para núcleos poblados en la provincia de Lugo, uno en A Pobra do Brollón y los otros dos el Folgoso do Courel, ha detallado que "en esas aldeas el peligro ya pasó" y "no hay ninguna posibilidad de que vuelva a reproducirse el fuego" contra esos núcleos.

Ha explicado que en la zona trabajan más de doscientas personas de los equipos contra incendios además de sesenta integrantes de la Unidad Militar de Emergencias y treinta medios aéreos, entre ellos uno llegado desde Zaragoza para ayudar.

Hectáreas calcinadas

Desde que empezase la ola de incendios, y según los últimos datos publicados, Galicia ha perdido más de 4.400 hectáreas de terreno. Lugo y Ourense han sido las provincias peor paradas.

En A Pobra do Brollón (Lugo), el fuego ha calcinado 600 hectáreas en la parroquia de Saa, mientras que otro foco, más pequeño aunque en el mismo lugar, calcinaba otras 50 hectáreas. En este caso, la Consellería vincula el inicio del fuego con la "tormenta seca" de la noche del jueves, cuando cayeron en Galicia más de 6.000 rayos que "provocaron daños donde no hubo lluvia", pues el conselleiro José González ha asegurado que donde llovió fue posible frenar los numerosos conatos.

En Folgoso do Courel (Lugo) ya se han calcinado 1.900 hectáreas por culpa de tres incendios. El más grave fue el originado en la parroquia de Seceda, donde según los últimos datos se quemaron 1.100 hectáreas.

En el ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras (Ourense) la situación es similar. El fuego, que también se originó la noche del jueves, ha calcinada ya 1.100 hectáreas. Los servicios de emergencias informaron a primera hora de esta mañana que el fuego se encuentra estabilizado.

Primeras imágenes del incendio de Pradoalbar #IFPradoalbarVilariño a la llegada de #Brif Laza. Zona escarpada y de difícil acceso. pic.twitter.com/2QoteN6JUe — Diario de un Bombero (@BrifLaza) 17 de julio de 2022

Estos son los focos más grandes que asolan la comunidad, aunque los incendios se reparten por buena parte del interior. En Vilamor (Lugo), hay dos focos que superan las 700 hectáreas; en Quiroga (Lugo) hay tres focos, dos de ellos ya controlados, que han quemado 520 hectáreas; en Vilariño de Conso (Ourense) ya van 160 hectáreas, mientras que en Rodeiro (Pontevedra) la parroquia de Guillar ha perdido unas 200 hectáreas de terreno.