El subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos Da Silva, aludió a que “la despoblación del medio rural es un fenómeno universal”. “¿Hay una Galicia y una España vacías? No, hay una Galicia y una España desaprovechadas. Para rescatarlas conviene dejar de teorizar y ponernos todos de una vez a actuar. El campo no puede permanecer de espaldas a la ciudad y tampoco convertirse en un parque temático para visitantes de fin de semana. Un error recurrente fue abordar su situación desde ópticas urbanas”, aseguró.

“Pese a la crítica situación demográfica que arrastra Galicia, ejemplos existen de que no todo está perdido. Lo vemos con el buen hacer de numerosas iniciativas de desarrollo local y de emprendedores que, con coraje y determinación, se ponen en marcha a pesar de las dificultades que encuentran”, prosiguió. “No se puede, ni se debe, obligar a la gente a que viva en un sitio o en otro. Cada cual lo hace donde le apetece. Pero la única receta válida para frenar hoy el retroceso demográfico es estimular la economía para brindar oportunidades a las personas afincadas en un lugar y atraer a otras”, completó.

“Una Galicia urbana, con un medio rural activo y atractivo, no marginal, no solo es posible sino indispensable”, finalizó, tras poner énfasis en la necesaria convivencia entre la costa y el interior, la región desolada del rural y la concentrada en la fachada atlántica. “Solo aprovechando ese peso conjunto para hacerse atractiva y multiplicar el crecimiento y sellando esa cohesión, Galicia podrá solventar esas pulsiones encontradas”, aseguró.

El pequeño (o gran) grano de arena del certamen Premios Pueblo del Año fue un paso en esa dirección. Así lo agradeció el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias, FEGAMP, Alberto Varela, que entregó el galardón al mejor “Pueblo marítimo” a Combarro. Al tiempo que felicitó a los municipios ganadores, agradeció la convocatoria del certamen a los organizadores, para luego hacer un llamamiento al “resurgir” de estas poblaciones y a una defensa del trabajo “muy intenso pero gratificante” que se realiza desde la FEGAMP para dotarlos de infraestructuras, que “se adapten a la realidad gallega”. Asimismo, destacó el trabajo de defensa del alcalde de Vigo, también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para que “los fondos europeos lleguen a los concellos”.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, se presentó como optimista en su visión sobre el futuro de los municipios rurales gallegos. “Todos los pueblos que hoy están propuestos son ejemplo de lo que hay que hacer en Galicia”, animó tras entregar la distinción cultural a Tui. “Seremos capaces de caminar para que nuestros pueblos no desaparezcan, pero tenemos que poner acción e iniciativa transformadora”, coincidió. Los pilares en los que basa Carmela Silva ese cambio son “la transformación digital, que va a crear riqueza y crecimiento económico”, y “apostar por las mujeres” a la hora de fijar la población en los núcleos rurales, con las dotaciones necesarias, ya que son garantes del futuro generacional. “Las urbes tampoco tendrán futuro si no hay pueblos”, defendió la presidenta en alusión a la suficiencia alimentaria de la que hoy tanto se habla. “Pongamos recursos e ideas”, concluyó Silva.

El vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Luis Fernández, hizo alusión a la lámina de agua minero medicinal con la que cuenta Ourense, “la segunda del mundo después de Budapest”, para poner en valor los recursos de la única provincia gallega no costera y con uno de los mayores índices de despoblación interior. Asimismo, recogió el guante de Da Silva al utilizar el término “Galicia desaprovechada”. Fernández aludió a la novela “La lluvia amarilla”, que Julio Llamazares publicó en 1988 y que está considerada como el primer trabajo que puso ‘rostro’ a este drama que afecta a gran parte del interior peninsular, la despoblación.

Así, el vicepresidente del ente provincial ourensano llamó a tratar “desde varias instituciones y gobiernos intermedios” esta problemática. “Los pueblos son bonitos, pero lo son si la gente vive en ellos”, aseguró.

“Que sea un municipio rural no indica que su población tenga que vivir peor”, indicó el presidente de la Comisión de Transición ecológica, empleo y territorio sostenible de la Diputación de A Coruña, José Ramón Rioboo. El representante provincial aludió a las urgentes necesidades tecnológicas de los municipios rurales e incluso hizo un guiño a los medios de comunicación, que sean críticos con las instituciones, “nos hace avanzar con urgencia”, apostilló.

Entre los discursos de los representantes de los pueblos premiados también hubo felicitaciones para los finalistas. En la categoría de Pueblo Marítimo Gallego del Año competían –además de Combarro–, Baiona, Fisterra y Ponteceso. Allariz, Moeche y Camariñas aspiraban junto a Tui a lograr el título de mejor Pueblo Cultural Gallego. Trascastro, A Veiga y Meixide optaban al reconocimiento en agricultura y ganadería que ganó Mesía, mientras que al galardón de Pueblo Tecnológico también estaban nominadas Salceda de Caselas, As Pontes y Ames.

El centro histórico de este pueblo del que existen referencias desde el siglo XII, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura rural en Galicia. Pero la idílica estampa turística que vincula al paraje de Combarro con decenas de hórreos alineados en la orilla de la ría no es la única enseña cultural. Otros enclaves acompañan a la parroquia y sus alrededores. “Tenemos el monasterio de San Xoán [monasterio benedictino medieval], que es una insignia de nuestro concello”, aseguró, y que fue declarado Bien de Interés Cultural desde 1971.

Tui, con unos 17.000 habitantes, el segundo conjunto histórico de Galicia y puerta de entrada del Camino Portugués, fue distinguido como mejor Pueblo Cultural de Galicia. El alcalde, Enrique Cabaleiro, recogió el galardón que le entregó la presidenta de la Diputación, Carmela Silva y el director de FARO, Rogelio Garrido.

En su discurso, Cabaleiro no obvió la “clara vocación transfronteriza del municipio” con Portugal y aludió a la singularidad en Europa de esta convivencia, también a nivel de programación cultural. “Además de la potencialidad a nivel histórico, no podemos olvidar que somos la principal puerta de entrada de Galicia en Portugal y nuestra realidad social, económica y cultural no se puede desvincular de los vecinos de Valença y el norte de Portugal”, añadió.

Así, la agenda cultural es –en muchos casos– conjunta, como ocurre con el Festival IKFEM, que se desarrolla en la “eurociudad Tui– Valença”. “Tenemos un intenso trabajo de captación de recursos y desarrollo y una inmensa responsabilidad a nivel local, porque somos actores principales del desarrollo y motor del país”, defendió Cabaleiro.

El alcalde de Tui recordó unas palabras que un día le expresó el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, en alusión a que la tudense ha sido “la capital patrimonial y cultural de Vigo”. Tras expresar la gratitud por el “merecido reconocimiento” del municipio y todos los finalistas, destacó la iniciativa del premio Pueblo del Año por parte de Prensa Ibérica.