El Sergas afronta el verano sin ningún médico de familia disponible para cubrir las bajas

Galicia afronta el verano con lo justo en Atención Primaria. Cualquier baja o vacante que se produzca en el servicio público de salud no podrá ser cubierta porque no hay ningún médico disponible para realizar la sustitución. Las listas de contratación a las que recurre el Sergas para buscar sustituto están a cero en todas las áreas sanitarias. No hay ni un facultativo disponible, tal como se refleja en el cuadro adjunto a esta información. Y esa situación se ha repetido en los últimos meses, según confirmó la Consellería de Sanidade. “Hay cero médicos. No hay para sustituir ni las vacaciones”, alertó ayer el conselleiro, Julio García Comesaña.

