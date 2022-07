El senador Miguel Lorenzo optará a presidir el PP local de A Coruña, primer paso, si sale elegido en el congreso que se celebrará el día 15, para convertirse en candidato popular a la Alcaldía en las elecciones municipales del año próximo. Su acto de presentación tendrá lugar hoy.

En las últimos comicios locales celebrados en 2019, la exconselleira Beatriz Mato fue la candidata del PP, pero no alcanzar la Alcaldía acabó dejando la política para trabajar en la empresa privada.

Mientras, en Lugo el actual portavoz municipal del PP en el ayuntamiento, Ramón Carballo, anunció ayer que renuncia a ser cabeza de lista por motivos “personales”. “No hay causas, es una decisión personal, llevo 40 años en este partido y creo que es una etapa que he cumplido, y no me apetece continuar en esta etapa”, sostuvo.

Dejó en manos de su partido la designación de su relevo y futuro candidato, responsabilidades para las que suena el viceportavoz Antonio Ameijide.