A punto de cumplirse nueve años del accidente del Alvia en Angrois y con la fecha del juicio fijada para el 5 de octubre, las víctimas siguen dando la batalla en los tribunales. En busca de “justicia” para los 80 pasajeros fallecidos y los 144 heridos en el descarrilamiento del tren que cubría la línea Madrid-A Coruña a escasos kilómetros de la estación de Santiago, los familiares presentaron ayer ante el Tribunal Supremo un recurso de casación para que ordene “una investigación técnica independiente”, ya que entienden que la anterior no fue objetiva ni imparcial.

El nuevo paso judicial dado por la Plataforma Víctimas Alvia 04155 responde a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó en parte sus pretensiones al concluir que la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) debe reunirse de nuevo para contestar “conforme a derecho” las peticiones de las víctimas, ante el “silencio administrativo” con el que la comisión respondió repetidamente a sus diferentes requerimientos. Entre estas peticiones figuraba la reclamación de que la CIAF explicara por qué no reiniciaba la investigación del siniestro, tal y como exigía la Agencia Ferroviaria de la UE tras constatar que las pesquisas no se habían sido independientes. No obstante, el alto tribunal de la Comunidad de Madrid no atendió la demanda de los afectados para que se cesara a los componentes de la CIAF y se renovase por completo este órgano.

En respuesta al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los familiares recurren al Supremo al entender que “la sentencia del TSJM ha incurrido en un error de Derecho” porque “parece resolver que, por el mero hecho de estar jubilados los miembros de la CIAF, revisten, per se, absoluta independencia”. Las víctimas entienden que “la Sala debió entrar a dilucidar si, en su caso, la trayectoria profesional de los miembros de la anterior CIAF, les podría permitir gozar de esa independencia que tanto añoran las víctimas”.

E presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, advirtió que “la investigación que se hizo no era independiente porque quien formaba parte del equipo era gente de Renfe, Adif y Fomento”.