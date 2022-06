Fina Jardón, la pensionista gallega que ejemplifica cómo se sobrevive con una pensión baja: “Coticé toda mi vida en hostelería y cobro 600 euros”

Evitar gastos que son “un lujo”, afirman, tras la subida de los carburantes, como sacar el coche del garaje; controlar los precios de los supermercados más baratos; evitar “caprichos” superfluos, como comer fuera de casa o ir al cine y, si se tienen fincas en el pueblo, tratar de cultivar esos productos hortícolas de consumo básicos que tanto ayudan a reducir esa subida del 11,3% del precio de la bolsa de la compra en la provincia.

Son algunos de los muchos y variados trucos de los auténticos “ministros” de economía de este país, los pensionistas de Ourense, que percibieron una pensión media, incluidos todos los sistemas, de 807 euros mensuales en mayo, poco más de 26 euros al día, según la última estadística del Ministerio de Seguridad Social, la pensión más baja de España y unos 300 euros menos que la media estatal, que se acerca ya a los 1.100 euros.

Una comparativa todavía más acusada, la de las pensiones de Ourense, si se hace con las del País Vasco, donde la media de todo el sistema de pensiones está en los 1.350 euros al mes.

“No te atreves ni a sacar el coche del garaje. Con la gasolina a más de 2 euros y una pensión de 800, coger el coche es ya un lujo”, explica José Cruz, un jubilado al que su buena salud y el hecho de contar con alguna finca de su propiedad para cultivar, les permiten aún, al igual que a otros encuestados como Juan Suárez, poder ahorrarse unos euros de su pensión. “De hecho mi mujer, pese a tener la edad, cobra solo 90 euros de jubilación, los que le vienen del extranjero”, explica.

Se quejan de que “con los 20 o 40 euros que nos subieron últimamente, no te llega ni para los gastos de un día”, explica José Cruz.

Claro que los datos del mes de mayo hechos públicos por la Seguridad Social, pese a las anunciadas subidas, indican que la media de la pensión de un jubilado en el régimen de autónomos es de poco más de 600 euros, todavía menos que la del resto de los pensionistas ourensanos, los “más pobres” de España en ingresos oficiales, no en capacidad de ahorro, pues ellos mismos se definen como “los mejores en economía”, apunta Fina Jardón, otra jubilada experta en “hacer números” para llegar a fin de mes con sus 600 euros.

A las paupérrimas pensiones se suma que el incremento del IPC, el mayor de Galicia, con un 10,3 por ciento

A las paupérrimas pensiones en general, y en especial en Ourense, se suma que el incremento del Indice de Precios al Consumo: el IPC registrado en la provincia fue el mayor de Galicia, con un incremento medio de 10,3 por ciento, y que en algunos productos básicos ha sido de un 25% más sobre el precio que tenían antes de la crisis marcada por el conflicto bélico de Rusia y Ucrania y la subida de los carburantes.

En datos globales, Galicia tiene en el total del sistema de pensiones 766.919 personas, que cobran una pensión media de 929,73 euros, es decir casi 130 euros más al mes la media gallega que la ourensana.

Un total de 301.323 pensiones se pagan en la provincia de A Coruña, cuya media mensual es de 975 euros; 114.201 en Lugo, que perciben 834,46 euros de media; en Pontevedra, 244.956 personas con pensiones medias de 970 euros al mes y en la provincia de Ourense hay 114.2013 en todo el sistema de pensiones, con esa media de 807, 52 euros mensuales.

“Para poder vivir en la ciudad tengo que sachar en la aldea” Juan Suárez - Pensionista

A Juan Suárez, lo que le salva, dice, “es que en cuanto puedo me voy a la huerta. Para poder vivir en Ourense hay que sachar en la aldea, trabajar duro y traerse patadas, vino y otras cosas, de otra forma es imposible”, explica. Su pensión, asegura, “está por debajo de esa media de 800 euros al mes y a eso hay que sumarle todo, el gasto de la luz y los impuestos”. Afirma que “la subida de la gasolina tampoco ayuda, así que hay que trabajar, que mi mujer solo cobra 90 euros de pensión al mes”, afirma.

“Con 800 euros, si no vas a la huerta te mueres de hambre” José Cruz - Pensionista

“Tenemos la pensiones más bajas de España y, además, por lo que dicen, en Ourense hubo las mayores subidas de los precios, así que si no vamos a la huerta a producir algo, nos morimos de hambre”, lamenta José Cruz. Este pensionista dice estar “por debajo de la media, cobro unos 800 euros, no llega a los 900 que dicen”, explica. En cuanto a la subida que se aplicó en las pensiones “no alcanza ni para un día, pues son unos 20-30 euros. Me gustaría ver como vivirían los políticos con eso”

“Coticé toda mi vida en hostelería y cobro 600 euros” Fina Jardón - Pensionista

“Cobro pensión por haber trabajado toda mi vida en hostelería y siempre coticé por mi trabajo, pero en mi caso cobro lo mínimo y no llego ni a 600 euros”, explica Fina, otra pensionista ourensana. “Tienen que cambiar las políticas, porque si tienes mucha gente viviendo en casa, que por suerte en mi caso ya no, es imposible. Voy compensando, porque cobra algo más mi marido”. Asegura que ser pensionistas es “hacer muchos números”. Más que la propia ministra, afirma.