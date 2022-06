La Agrupación Europea de Cooperación Territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal ha lanzado la segunda edición del programa IACOBUS para patentes, destinada a fomentar la cooperación transfronteriza en materia de I+D+i, con la concesión de ayudas para peticiones de patentes.

Esta segunda convocatoria ha abierto su plazo este lunes y podrán presentarse solicitudes hasta el próximo 28 de julio. Para poder acceder a las ayudas, las patentes deben haber sido desarrolladas conjuntamente entre, al manos, un inventor de una institución gallega y otro del norte de Portugal, y haber sido solicitadas entre el 1 de enero de 2021 y el próximo 28 de julio.

Cada candidatura seleccionada optará a una ayuda de 4.000 euros, que se repartirán al 50% entre las instituciones de los candidatos.

El programa busca apoyar el esfuerzo necesario para la actividad inventiva de nuevos productos o servicios con aplicaciones industriales; estimular la protección internacional de la tecnología; fomentar la protección de las invesiones gallegas y portuguesas; contribuir a mejorar la competitividad de las instituciones en la búsqueda de mercados internacionales; o impulsar la presencia de la eurorregión en las listas de pedidos de patentes internacionales.

Requisitos

Para participar, los candidatos deben tener contrato en vigor con una de las siguienes instituciones académicas: Universidad de Santiago de Compostela, Instituto Politécnico do Porto, Universidade da Coruña, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Universidade de Vigo, Instituto Politécnico de Bragança, Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Universidade do Minho, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Universidade Católica Portuguesa - Centros Regionais do Porto e de Braga.

Por otra parte, los aspirantes tienen que tener un certificado o título de registro de una patente europea o internacional (vía PCT), incluyendo a ambos países en el ámbito de protección y con fecha de publicación entre el 1 de enero de 2021 y el 28 de julio de 2022; o bien haber solicitado los trámites de concesión de una patente europea o internacional con las mismas condiciones.

La solicitud de patente o el certificado de la patente concedida debe tener al menos dos co-inventores, que presenten la candidatura al programa IACOBUS (uno de una entidad gallega y el otro de una portuguesa) y, en caso de existir más coinventores, deberán autorizar la presentación de la candidatura.

Esta ayuda es compatible con otros apoyos e incentivos, pero no podrán ser objeto de subvención las validaciones de patentes europeas en España o Portugal, ni las entradas en fase nacional en España o Portugal.