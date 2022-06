“¿Pactar con Vox? Antes de repetir elecciones y dar inestabilidad, no pasa nada”

Paula Prado fue portavoz del PP gallego entre enero de 2013 y junio de 2014, momento en que dimitió salpicada por los pinchazos de la operación Pokemon, aunque salió exonerada del proceso. De verbo duro contra la oposición, asumió el mes pasado la Secretaría Xeral en la nueva dirección de Alfonso Rueda, como adelantó FARO. Excompañera en el instituto de Yolanda Díaz, Prado deja claro que cualquier pacto, incluso con Vox, es lícito “siempre que el PP mantenga sus principios.

–¿Sufrió el PP de horror vacui tras la marcha de Feijóo a dirigir el partito a nivel estatal? Hubo voces que dudaban de la elección de Rueda.

–Suceder a Feijóo no es fácil porque es un hiperliderazgo. También pasó cuando sucedimos a Fraga. Lo natural era que Rueda fuese el sucesor, todo el partido lo vio así y se trasladó en un congreso de unidad sin salidas de tono.

–¿No gobernar ninguna ciudad tras las municipales de 2023 será un fracaso para su partido?

–Espero que la noche electoral del 28 de mayo de 2023 sea una gran noche. En 2011 lo conseguimos. Vamos a gobernar ciudades, diputaciones y en más sitios de los que gobernamos ahora.

–¿Cuáles?

–Hay que esperar a cada momento, pero estamos en un momento en que en las siete ciudades observamos gobiernos inmovilistas, que funcionan por inercia, sin modelo de ciudad y que en muchas ocasiones siguen la agenda de la Xunta.

–Como dice la oposición de la Xunta de Rueda.

–Si ellos lo ven así, yo veo las ciudades así.

–¿Qué les falla a ustedes en las ciudades? No tienen ninguna alcaldía.

–Tenemos que intentar que las personas capaces de coger una papeleta del PP en autonómicas vean que hay una alternativa a nivel local.

–¿Dan Vigo por perdida mientras gobierne Caballero?

–No damos nada por perdido.

–¿Qué les falla allí?

–Hay diferentes tipos de populismo y algunos calan. A Abel Caballero le ha funcionado bien la confrontación con la Xunta y ser la víctima. Ese victimismo no se corresponde con la inversión que está haciendo la Xunta en Vigo. Tenemos un hospital de referencia a nivel nacional como el Álvaro Cunqueiro, la Cidade da Xustiza, las pistas deportivas en Balaídos... Lo que sí demuestra es que el populismo no tiene por qué ser de ultraizquierda ni de ultraderecha.

–¿Apoyarían a Jácome otra vez como alcalde en Ourense?

–Aspiramos a ganar.

–Pero, ¿pactarán con él otra vez?

–No lo vamos a necesitar.

–¿Está contenta de la gestión en Ourense, donde su partido cogobierna con Jácome?

–En Ourense podemos hablar también de populismo y no me gusta. Me gustaría que las cosas fuesen de otra manera, pero también entiendo que no podemos dejar sin gobierno la ciudad. Hay un sentido de responsabilidad importante. Hay que gestionar el día a día, la limpieza, la basura, los servicios... Espero que los ciudadanos valoren que el PP hizo todo en interés de la ciudad.

–Aún no han cerrado los candidatos urbanos. ¿Cuándo lo harán?

–En torno al verano. Hay ciudades donde está claro porque ya hubo congresos, como Vigo, Santiago y Pontevedra, que tienen candidato porque no solemos tener bicefalia y tampoco hacemos primarias.

–Han hecho campaña siempre de que gobierne la lista más votada, pero el PP no respetó eso en Madrid en 2019, en la Comunidad de Madrid en 2019, en Andalucía o en Ourense. ¿Es un argumento que ya no van a usar?

–No abandonamos ese criterio, pero si se implanta se implanta para todo. No decimos la lista más votada cuando nos conviene y cuando no nos conviene no. No puede ser que no nos dejen gobernar cuando somos la lista más votada y nos critiquen cuando pactamos porque ellos pactan siempre que pueden.

–Hablando de pactos, ¿se siente cómoda cuando ve a su partido pactar con Vox o gobernar con ellos en Castilla y León?

–Lo importante es la gobernabilidad y la estabilidad. Antes que repetir unas elecciones y dar inestabilidad a un territorio, creo que, sin perder los principios y valores del PP ni nuestra línea de trabajo, si hay que dar estabilidad no pasa nada.

–¿No pasa nada por pactar con Vox?

–Hay que poner la estabilidad y la gobernabilidad por encima de cualquier otra cuestión, siempre y cuando no se perjudiquen ni se renuncie a los principios del PP. En Castilla no se ha hecho. No se ha dado un paso atrás.

–¿Independientemente de con quién se pacte, sea Vox o Jácome?

–Siempre que mantengamos los principios del PP y defendamos la igualdad, la solidaridad, la equidad, las políticas sanitarias, la Constitución... Oiga, aquí pactamos con el BNG en algún concello. ¿Eso nos invalida como partido? ¿Quiere decir que compartimos los posicionamientos ideológicos del Bloque? En ningún caso, pero hay momentos en que la gobernabilidad requiere pactos y se hace.

–¿Ve a Núñez Feijóo de presidente del Gobierno con Abascal de vicepresidente?

–Veo a Feijóo de presidente del Gobierno con un Gobierno del PP.