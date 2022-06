La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, prometió ayer emplear todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para reparar con la mayor celeridad posible el viaducto de O Castro en la A-6, afectado por el derrumbe de un vano el 7 de junio al que se sumó otro tramo el pasado jueves. Así lo aseguró ayer tras desplazarse a Vega de Valcarce (León) para conocer con los especialistas y técnicos las causas del hundimiento del viaducto, en el límite entre las provincias de Lugo y León.

El derrumbe interrumpe la conexiones por autovía entre Madrid y Galicia, aunque este tramo ya se encontraba cortado en el momento de sufrir el desplome por obras de reparación.

La investigación sobre las causas del colapso del viaducto estarán en suspenso hasta que pueda accederse a la zona, ya que la inestabilidad de la infraestructura impide por razones de seguridad actuar sobre el terreno ante el riesgo de se produzca un tercer derrumbe en los próximos días.

Esto dilatará el proceso de investigación sobre las causas del colapso en un viaducto cerrado al tráfico desde el verano de 2021, después de que se detectasen unos problemas que estaban siendo reparados a través de una actuación dotada de 26 millones de euros de presupuesto y que estaban a punto de finalizar.

Con todo, las primeras hipótesis desligan los problemas de corrosión en el cableado de sujeción como motivo del derrumbe, si bien estos trabajos podrían haber desencadenado el movimiento de la estructura y su colapso.

“Lo importante es conocer las causas y saber si afecta al otro viaducto”, declaró la ministra, por lo que evitó poner plazos sobre la mesa para definir actuaciones en la zona.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó a la ministra que trate el derrumbe de este tramo de la A-6 como “un problema de índole nacional” y, por lo tanto, que se aborde con la “máxima prioridad”. Así recordó que el corte en esta vía supone que la mitad norte de Galicia y sus empresas y puertos se queden sin una vía fundamental para el transporte de mercancías.

El desplome de este viaducto ha provocado además un nuevo motivo de confrontación entre Xunta y Gobierno. El Ejecutivo gallego urge “explicaciones, información y soluciones” por la A-6. Desde el PP su secretaria xeral, Paula Prado, reprochó a la Administración central su despreocupación por el derrumbe.

Mientras, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó a PP y PSOE de “silenciar” las responsabilidades del “escándalo” de la A-6. “¿A quién quieren proteger?”, se preguntó.

“Ingeniería forense” para hallar las causas

En menos de dos semanas el viaducto de O Castro de la Autovía del Noroeste (A-6), en la zona limítrofe entre Galicia y Castilla y León, ha sufrido la caída de dos vanos: una el 7 de junio y otra, el pasado día 16. Esta situación inédita en España ha puesto en alerta al mundo de la ingeniería, que intenta dar respuesta a lo sucedido, aunque por el momento hay más dudas que certezas. ¿Cómo actuar entonces? Los expertos en la materia reclaman prudencia para no dar pasos en falso, una investigación exhaustiva que determine el origen del problema y que se facilite información para no repetir errores en el futuro. “Hay que hacer ingeniería forense”. Ésta es la expresión que utiliza Santiago Hernández, catedrático de Estructuras de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidade de A Coruña (UDC), al referirse a los pasos que hay que dar para averiguar qué ha ocurrido. El primer derrumbe fue una sorpresa y el segundo, todavía más, lo que ha abierto todavía más el abanico de hipótesis sobre qué ha llevado al desprendimiento de los tableros. ¿Qué ha podido ocurrir? El catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela de Ingenieros de Caminos coruñesa, Carlos Nárdiz, apunta a dos posibles “debilidades”: las vigas y las cimentaciones. Indica que quizás se hayan podido desplazar estas últimas o que el cable que sujeta los vanos del viaducto haya podido verse muy deteriorado tras años expuesto a condiciones meteorológicas difíciles, ya que el viaducto está situado muy cerca del alto del puerto de Pedrafita do Cebreiro, donde las heladas son muy frecuentes. Lo que sí tiene claro es que se deben “revisar en profundidad los puentes en el que se haya empleado el mismo sistema constructivo” para evitar que esta situación se repita en el futuro. Es el caso del viaducto paralelo, el de dirección Madrid. El profesor de Hormigón Estructural de la Escuela de Caminos coruñesa, Manuel Herrador, asegura que lo más importante es “no tomar” decisiones “con prisa”, analizar pormenorizadamente lo sucedido y estudiar con “más intensidad” los daños que han llevado a la caída de estos dos vanos. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta conocerse las causas que han provocado este hecho? Herrador asegura que desde “semanas” a “meses”.