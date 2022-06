Padres, alumnos y docentes claman contra un fin de curso con clases pero sin docencia

Una buena alumna de 13 años –ha obtenido notables y sobresalientes en casi todas las materias– y que cursa 2º de la ESO se pregunta por qué tiene que levantarse a las siete de la mañana para estar en clase a las ocho y media, si luego “va a ver una peli y leer un libro” que, además, lleva ella. “Dice que, para eso, ya se queda en casa”, explica su madre. “Otros compañeros suyos [todos de un instituto concertado de Vigo] se han ausentado estos días y el resultado es que los tutores les han advertido de que las faltas tienen que estar justificadas por los padres y solo son aptas en caso de enfermedad o circunstancias excepcionales”, completan. Escuchamos el mismo testimonio de una alumna de edad similar: 14 años, y también en la ESO, pero en otro centro concertado de Vigo (el Amor de Dios). Ha tenido una discusión con su madre antes de salir de casa: “No quería ir a clase”, protesta su progenitora. Casualmente, la madre es docente en otro instituto gallego y conoce bien la situación. “Tenemos tres semanas para esforzarnos en que recuperen los alumnos suspensos o para examinar a los (pocos) alumnos que desean subir nota. Pero los profesores no pueden diseñar tareas para los aprobados y los no aprobados. Están “desbordados, porque están desarrollando talleres, excursiones, salidas o actividades... ”, lamentan. “El próximo curso no podemos tener lo mismo: tres semanas en el centro al alumno sabiendo que ya está aprobado”, expresan. Un pequeño caos.

