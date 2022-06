La Consellería de Sanidade no tiene médicos de Atención Primaria sustitutos a los que recurrir. Los 106 contratos que sumará con la oferta de plaza en propiedad por concurso de méritos no llegarán a los centros de salud hasta septiembre y, mientras, prevé un verano “muy complejo” y augura que los facultativos deberán hacer un “esfuerzo” que intentará compensarles con incentivos económicos, según anunció el lunes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien, por otra parte, cuestionó ayer que en el Consejo Interterritorial de Salud no se abordase el “tema urgente” de la “falta de médicos”.

Agamfec, asociación gallega que agrupa a profesionales de medicina familiar y comunitaria, ha cuestionado el recurso a los incrementos por intersustituciones o prolongaciones de jornada como solución. En un comunicado enviado ayer desde el colectivo expresan su “rechazo” y definen las medidas –que no “tienen mucho de novedad”, avisan, porque llevan “años” asumiendo la carga laboral de compañeros ausentes– como “paliativas”, lo que evidenciaría, a su juicio, “el estado de salud de Atención Primaria”. “La Administración nos va a pagar más”, afirman, “por acumular más enfermos en nuestras sobrecargadas agendas”, es decir, subrayan, “pagar más por trabajar peor”, e ironizan con que “no atender adecuadamente y con tiempo a nuestros pacientes supone un premio en el Sergas”. Para Agamfec, los incentivos anunciados, pendientes todavía de negociar en mesa sectorial entre la Xunta y los sindicatos, “son fruto de una tremenda falta de previsión e improvisación” tras años de “denuncia” de la situación de Primaria. “Jamás pedimos dinero”, inciden, sino “trabajo en condiciones dignas para asistir a la población con profesionalidad”. “No trabajamos con máquinas, las personas merecen tiempo”, alegan. No se trata de no defender “retribuciones justas y en igualdad que las de los médicos de hospital y con los mismos pagos por guardias o jornadas extraordinarias”, reconocen, pero, “por encima de todo”, urgen “una organización que permita la continuidad en los cuidados profesionales”, que consideran la “mejor medida para garantizar mejores estándares de salud en nuestra comunidad”, sostienen. Sobre el “tema urgente” de la “falta de médicos” volvía a incidir ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para lamentar que casi no se haya abordado en la reunión celebrada en Valencia del Consejo Interterritorial de Salud, con la presencia del Ministerio de Sanidad y las autonomías. El conselleiro llevaba el asunto en su agenda, lo avanzó el lunes, con peticiones encaminadas a urgir agilizar y ampliar la formación de MIR en medicina de familia. García Comesaña reprobó que solo se aludió al que considera el “mayor problema” de los sistemas sanitarios de las diferentes autonomías al final, en la sección de ruegos y preguntas. Aun así, asegura que trasladó a la ministra Carolina Darias “la importancia “ de que Sanidad “tome medidas” en lo que es de su competencia –como la revisión de los criterios de acreditación de las unidades docentes de Medicina Familiar y Comunitaria “para que sea posible formar a más médicos e familia”–. Lo que sí se aprobó en la reunión de ayer es la distribución de fondos por parte del Ministerio de Sanidad para ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental. En el caso de Galicia, le tocarían 2,16 millones de euros. La ampliación de esos servicios se llevará a cabo de forma progresiva e incluirá medidas preventivas como los barnices de flúor de alta concentración, los selladores de fosas y fisuras que impiden la aparición de las caries y las limpiezas de boca, informa Europa Press.