Con un total de 600 plazas y 13 localizaciones diferentes, la Xunta de Galicia acaba de lanzar una oferta lúdica dirigida a niños y niñas de entre 10 y 14 años con el objetivo de fomentar el conocimiento de la riqueza natural y patrimonial de Galicia, así como el cuidado del medio ambiente y el ocio educativo.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha presentado este miércoles en el hotel Bela Fisterra, al lado de la Praia da Langosteira, los minicampamentos de verano "Coñece Galicia", cuya inscripción ya puede efectuarse desde hoy mismo a través de la página web de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado y se cerrará cinco días antes del inicio de cada turno o, en su caso, hasta completarse.

Para esta iniciativa, que pretende apoyar la adquisición de competencias y habilidades por parte de los más jóvenes, el Gobierno gallego aplicará descuentos del 50% a las familias numerosas o monoparentales y del 25% a todos los usuarios del Carné Xove. El principal objetivo es hacerlos más accesibles.

Fabiola García ha subrayado que los minicampamentos tienen un doble objetivo: por una parte, ofrecer una opción de ocio activo a los jóvenes gallegos, con la particularidad de que son estancias de cinco días de duración; y, por otra, ayudar a dinamizar el sector hostelero. Se trata, ha añadido, de ofrecer "un verano tranquilo y un verano seguro" a las familias y a sus hijos.

Campamentos por provincias

El programa presentado por la Xunta ofrece un total de 13 propuestas distribuidas por toda la geografía gallega, que incluyen actividades como gincanas, geoaventura, rastreo de fauna o tiro con arco, entre otras.

En la provincia de Pontevedra, en concreto se desarrollarán los minicampamentos "Aventura en Paradanta", en el municipio de Covelo; "O noso rural", en Lalín, y "Natura", en la comarca de O Salnés. En la provincia de A Coruña, uno de los minicampamentos que se desarrollarán será el denominado "Descubrindo a Bela Fisterra", en el que los participantes podrán disfrutar de actividades náuticas como surf o kayak, así como salidas a espacios singulares como la Fervenza do Ézaro. Además del de Fisterra, en esta provincia también se llevarán a cabo los minicampamentos de "Valdoviño Mariño", con actividades náuticas y de multiaventura, y también "Náutica e audiovisual", en Sanda.

Ourense, por su parte, ofrecerá las iniciativas "Sumérxete na natureza", en A Pobra de Trives, y "Acción no Arnoia", en Allariz; mientras que en la provincia de Lugo se llevarán a cabo los minicampamentos de "A conquista", en Foz; " Eco-verano", en el concello de Monforte, "Aventura na montaña", en Cervantes; "O descubrimento", en A Pobra do Brollón, y "Xeocampamento nas montañas do Courel", en Folgoso do Courel.

Estas localizaciones se suman a las ofertadas en los campamentos y en los campos de voluntariado que, junto a los minicampamentos, integran "la mayor programación de la Campaña de Verano de la historia de Galicia", según destacó la conselleira, y que llegará en 2022 a ofertar más de 10.800 plazas.