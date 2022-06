Como cada año, con la llegada del verano la sanidad se sitúa en el punto de mira, especialmente la Atención Primaria. Y es que durante el período estival, los centros de salud acusan más si cabe el déficit de profesionales, puesto que la cobertura de vacantes por vacaciones y bajas en muchas ocasiones no es posible y en otros casos la Administración no las lleva a cabo, provocando una sobrecarga asistencial en el sistema sanitario que en la actualidad arrastra el cansancio de dos años de pandemia.

Para intentar paliar esta situación, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunció en la jornada de hoy que el Sergas va ofrecer incentivos económicos para la sobrecarga de trabajo que tengan que asumir los médicos de Atención Primaria, sobre todo durante los meses de verano, derivada de jornadas complementarias, de la atención a los pacientes de un compañero ausente o de la prestación de servicio a centros sanitarios de difícil cobertura en el rural que necesitan atención de cercanías.

"Como no podemos ofrecer más profesionales lo que haremos es retribuir mejor su esfuerzo" Julio Comesaña - Conselleiro de Sanidade

Para justificar dicha medida, el titular de Sanidade hizo referencia a que "como no podemos ofrecer más profesionales lo que haremos es retribuir mejor su esfuerzo". En este sentido, el conselleiro aseguró que "queremos ofrecerles a los profesionales que tienen que trabajar en un marco global complicado como el actual unas mejores condiciones, por esto vamos a proponer hoy mismo, en la Mesa Sectorial de sanidad, comenzar a negociar mejoras como el incremento del precio de intersustitución que se abona a médicos de familia, pediatras de Primaria, odontólogos, fisioterapeutas y personal de enfermería".

En su intervención en el Parlamento gallego, Comesaña atribuyó el problema que vive la red de Atención Primaria al "déficit" de médicos no solo en Galicia, sino en toda España, un hecho por el cual responsabiliza al Gobierno central.

Otras de las medidas que intentará implantar la Xunta para intentar paliar la situación y que fue planteada en la Mesa Sectorial de Sanidad estará centrada en la acumulación de la cuota de la plaza vacante. A este respeto, Julio Comesaña detalló que cuando por indisponibilidad de personal no sea posible la cobertura de una plaza vacante con un nombramiento interino, se podrán distribuir las tarjetas asignadas la esa plaza entre el personal que acepte un incremento de cuota, y se hará con una retribución que lo compense.

"Potenciar la categoría de los farmacéuticos en Primaria es clave"

Por otra parte, Sanidad también contempla un aumento en el precio de las prolongaciones de jornada que pide a médicos, pediatras y personal de enfermería de Atención Primaria. Esta prolongación voluntaria estará mejor retribuida y tendrá mejor fijados sus objetivos, según adelantó el titular del departamento sanitario.

Asimismo, Comesaña propone potenciar la figura del farmacéutico en los centros de salud, tanto para la prescripción de recetas a crónicos como para el resto de pacientes, por lo que va a reclamar al Gobierno central una "reforma legal" para que los profesionales puedan asumir más funciones y "potenciar esta categoría clave".

Según Comesaña, el 87 % de las peticiones de citas para los centros de salud se resuelven en menos de cuatro días, y en siete de cada diez en menos de dos días. De enero a abril de este año se realizaron más de 10 millones de consultas en este nivel asistencial, lo que supone que "cada gallego ha acudido casi cuatro veces a su centro de salud".

Reclamaciones al Gobierno central

En su intervención parlamentaria, Comesaña puntualizó que no se trata de un problema de presupuesto, ni de plazas, y defendió que la Xunta activó "todas las medidas" posibles para disponer de personal pero, aun así, admitió "dificultades" porque la otra parte implicada, el Gobierno central, "poco está haciendo para solucionarlo". Es por esto que reclamó al Ministerio de Sanidade cinco medidas fundamentales para solucionar este déficit endémico de profesionales.

En primer lugar, un sistema de elección de plazas MIR que no deje plazas desiertas como ocurrió este año con 200 plazas en toda España, de las que nueve afectaron a Galicia, según afirmó. En segundo lugar, Comesaña demandó el reconocimiento de la especialidad de Urgencias y Emergencias, pues en la actualidad el personal formado para ejercer en urgencias ocupa plazas formativas de Medicina Familiar y Comunitaria que, de otro modo, serían reservadas para nutrir a la Atención Primaria.

Por otra parte, el conselleiro reclamó la revisión normativa de los requisitos de acreditación de unidades docentes en la especialidad de Medicina de Familia. La cuarta de las peticiones al Ejecutivo central estuvo centrada la convocatoria de plazas MIR extraordinarias en la especialidad de medicamento familiar y comunitaria. Y en quinto lugar, señaló la importancia de tener instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud planifique en el futuro "con más rigor su oferta formativa", demandando al Ministerio de Sanidad el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, que está comprometido desde el año 2018.

Extender el "modelo Sanxenxo"

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, también defendió en su comparecencia el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Sanxenxo, por el que se contratarán hasta cuatro médicos para cubrir las necesidades de Atención Primaria y del Punto de Atención Continuada (PAC) durante la época estival, ya que durante los meses de verano esta zona y la comarcar de O Salnés ven incrementada sobremanera la presión asistencial derivada del turismo y de residentes a segundas viviendas.

Comesaña ha incidido en que el convenio recoge el tope de 32.000 euros, que se reserva el Ayuntamiento de Sanxenxo, para hacer frente al coste de las viviendas de estos facultativos y que el Sergas "no va a poner ni un euro más" a ese alquiler.

Esta cuestión ha suscitado las dudas de la oposición, puesto que en el pleno de la Cámara autonómica el diputado del PSdeG Julio Torrado, quien preguntó previamente si la vivienda "o mansión" elegida alcanza los 100.000 euros, quién asumirá el coste de la diferencia. En el convenio, sobre la asunción de costes, se indica que "la implantación del programa piloto será asumido con cargo a los recursos económicos de la propia área sanitaria, por lo que no supondrá incremento de coste ni requerirá de dotaciones presupuestarias específicas", defendió el conselleiro.

Comesaña negó que el Sergas, al margen de pagar los contratos, asuma también parte del precio de la vivienda. Más allá de eso, el titular de Sanidade ha indicado que "no se va robar" a ningún facultativo de otra área sanitaria para cubrir las plazas de este municipio, puesto que los puestos que se ofrecen son para personal de fuera de Galicia.

"Trampas y mentiras"

Julio Torrado observó que la Xunta pondrá "esfuerzos" dirigidos a cubrir estas plazas, dejando otros problemas de personal en otros centros de la misma área sanitaria o de otras. Para el diputado socialistas es "delirante" que se hagan estas mejoras de contratos en unos ayuntamientos e ironizó con qué será la siguiente recompensa, si una "tarjeta de compra de El Corte Inglés". "¿Cómo pueden ofrecer plazas mejores y peores?", se preguntó.

"El PP no analizó cómo iba el sistema y sobrevive gracias a los profesionales" Julio Torrado - Diputado socialista

Comesaña tildó de mantener una actitud de "hipocresía" al diputado socialista por criticar esta medida, pese a que el alcalde de Verín ofreció vivienda para los pediatras, e incidió en que "no se alteran las condiciones salariales ni laborales".

Para Torrado "el problema de la Atención Primaria es el desprestigio del sistema" y el PP "no analizó cómo iba el sistema" para reponer profesionales, a lo que añadió que "lo abandonaron a su suerte y sobrevive gracias a los profesionales". Asimismo, Torrado recomendó al Partido Popular a probar "la experiencia de invertir en sanidad".

Frente a los datos proporcionados por el conselleiro, Torrado incidió en que Galicia en inversión por habitante en Atención Primaria "es la penúltima, con un 11,6%, solo por debajo de Madrid". En este sentido, el diputado socialista apuntó que "otras comunidades ofrecen mejores condiciones" y concluyó señalando que "no es el sistema, es la gente, que pudiendo elegir, elige las mejores condiciones".

Os galegos sofren unha desatención continuada Montse Prado - Diputada del BNG

En esta línea, por parte del BNG, Montse Prado lamentó que no acudiera al Parlamento a "traer alternativas" y rechazó que las estadísticas esgrimidas por el conselleiro diciendo que "non se corresponden coa realidade. Non faga trampas coas estatísticas. Unha mentira repetida cen veces non se converte en verdade", recriminó.

Prado destacó que los gallegos "sofren unha desatención continuada" y recordó a Comesaña que la Xunta "ten competencias en materia de sanidade e ten responsabilidades". Con todo, avisó de que "a sanidade en Galicia está nunha situación de auténtica alerta sanitaria". A este respecto, la diputada nacionalista hizo referencia a las próximas jubilaciones previstas de médicos de Atención Primaria, "algo que se sabía que ía suceder" y echó en cara al conselleiro que "non diga que todo é culpa de Madrid, que a ten" y también reprochó "ocorrencias" como "ofertas de pisos en Sanxenxo" para atraer profesionales en verano.