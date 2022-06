El reto de ir más allá de un Feijóo 2.0

La sombra de un liderazgo como el de Alberto Núñez Feijóo es alargada. Su sucesor, Alfonso Rueda, que convivió a su lado en el Gobierno autonómico como su número dos en las tres últimas legislaturas y que lo acompañó de segundo en el cargo en el devenir del Partido Popular en Galicia durante una década, pasa ahora al primer plano y lo hace proclamando que él no es, ni va a intentar ser, Feijóo.

La cuestión es quién es Rueda o, más bien, cómo quiere ser visto. Expertos en comunicación y política lo instan a centrarse en la construcción de un perfil propio, advirtiendo que corre el riesgo de quedar “opacado” por su predecesor. Para algunos “está llamado a ser algo más que un Feijóo 2.0” y consideran que tiene margen, porque la atención por ahora se desviará a las elecciones andaluzas, aunque advierten que los comicios municipales pueden entenderse como una prueba. Pero también están los que especulan con que el protagonismo al que podría aspirar Rueda “no sea más que un espejismo de eterno actor secundario”.

“La sociedad valora los líderes genuinos y auténticos, por lo que Rueda está llamado a ser algo más que un Feijóo 2.0. Es algo que él sabe perfectamente y en lo que está trabajando ya desde sus primeras intervenciones”. Así lo considera el doctor en Comunicación Pablo Vázquez Sande, para quien el nuevo presidente de la Xunta y ya nuevo frontman del PP gallego, una vez superada la fase de legitimación interna, “debe centrarse en la construcción de un perfil propio fuera del calor del partido político”.

A su juicio, en cuanto a recetas para hacerse un espacio, apunta, por un lado, a la necesidad de que el nuevo presidente genere una identidad “propia” que le posibilite navegar “en ese difícil equilibrio de haber sido parte de lo anterior y ahora presentarse como algo nuevo”. Rueda ya es consciente de ello, alega, cuando proclama que ni quiere ni puede sustituir a Feijóo y considera que su lenguaje y tono durante la investidura ya van en la línea de “romper” con lo anterior y de “dotarse de un sello característico”.

Para Vázquez Sande es “acertado” que Rueda ponga “el foco en el partido para construir su legitimidad pública” y también en la trayectoria que le brinda el haber sido número 2 de la Xunta durante varias legislaturas. El “contar con el mayor grado de conocimiento de todo el Gobierno” de la comunidad, sostiene, le da una ventaja. Finalmente, considera que, otra vez en clave interna, debe observar “los equilibrios y movimientos” ante un proceso “tan decisivo” como las municipales de 2023.

También sitúan esos comicios en el punto de mira los profesores de la Universidade de Santiago (USC) Fermín Galindo y Miguel Anxo Bastos, aunque desde perspectivas diferentes. Galindo, profesor de Técnicas de Comunicación Política, considera que por ahora Rueda no tiene prisa, porque la Cámara gallega “pasa a un segundo plano ante las elecciones andaluzas y las municipales”, de modo que el nuevo titular de la Xunta y líder del PP gallego “va a tener tiempo al quedar fuera de foco y gozar de mayoría absoluta”. “Las municipales”, entiende, “van a ser importantes en Galicia para clarificar los liderazgos y la relación de fuerzas”, pero se trata de un debate que va a permitirle a Rueda “seguir en segundo plano, que es donde se ha asentado políticamente a la sombra de Feijóo”. “No parece estresado por marcar perfil propio”, dice.

A las municipales mira asimismo Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la USC, que las ve “una especie de prueba”. Un “batacazo” no ayudaría, apunta, y un resultado “contundente” reforzaría un liderazgo que no se logra con recetas. “No hay una escuela. Es algo que se te reconoce”,, algo que Rueda debe “demostrar”, recalca: “Son las decisiones que tome las que construirán su perfil”,. De hecho, sostiene que “a Feijóo lo que lo hizo líder fue ganar cuatro veces seguidas”. “El problema” de Rueda, explica, es que lleva mucho opacado por la figura de Feijóo y no tuvo que tomar decisiones ni dar la cara”. Por ahora, “mantiene la paz dentro del partido”, pero no se sabe “cómo es, qué preferencias tiene, qué políticas quiere”. Se trata, defiende, de que “sea él mismo y que tome las decisiones él”, y de entrada parte con “buenas bazas”, de “muy arriba”.

A juicio de Enrique Varela, profesor en Ciencia Política y Administración de la Universidade de Vigo y decano comisario de la facultad de Dirección y Gestión Pública, “todo proceso de investidura lleva consigo una pesada carga institucional que no es fácil de gestionar por los líderes que la asumen”. No obstante, concede que con Rueda esa carga es “menor” por su amplio conocimiento sobre el Gobierno de la comunidad. Aun así, considera que las sociedades y las instituciones públicas han cambiado “mucho” y que “crisis tras crisis”, se ha ido moldeando un tipo de gobierno y gestión “ocupado de las emergencias y los riesgos”, de modo que el poder exige “capacidades de liderazgo y dirección pública más profesionales, actualizadas y conectadas en red” que requieren un “refuerzo”.

La socióloga de la USC Mar de Santiago prevé para esta etapa “continuidad sin sobresaltos ni cambios de rumbo”. Augura que lo que ahora arranca será de “continuidad sin el liderazgo de marca “mayorías absolutas”, es decir, con un liderazgo de “marca blanca”, tal vez resultón para los votantes fieles y correligionarios, y que incluso puede dar el pego más allá de Pedrafita”. A su modo de ver, parece “muy probable que tanto en O Hórreo como en la palestra mediática, el protagonismo al que podría aspirar Rueda” en Galicia “no sea más que un espejismo de eterno actor secundario, eclipsado por la oposición, que ya le tiene ganas al sucesor de Feijóo”.