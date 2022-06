Galicia combate la sequía con una denuncia cada dos días por “robo de agua”

El tópico de la Galicia lluviosa comienza a difuminarse por efecto del calor y la reducción de las precipitaciones, que amenaza con generar problemas crónicos de sequía en la comunidad. El pasado mes de mayo, por ejemplo, registró menos de la mitad de lluvias de lo habitual y enero fue el mes más seco de la última década, motivo por el que toda la cuenca Galicia-Costa permanece en prealerta por esta cuestión desde abril –parcial desde febrero–. En este contexto, el ahorro de agua resulta clave para evitar cortes en el suministro, especialmente ante las tensiones que se prevén para agosto y septiembre por el mantenimiento del calor y el incremento de la demanda debido a los turistas. De hecho, Boborás y Baltar ya han limitado usos por la falta de recursos. Una de las vías para combatir los efectos de la pérdida de agua radica en perseguir sus robos. El año pasado, en Galicia se denunció un caso cada dos días.

Particulares y empresas pueden tomar agua de ríos, presas, pozos o acuíferos para sus actividades siempre que soliciten una autorización administrativa para lo que se conoce como “derivación de aguas”. En caso de que afecte a la cuenta Galicia-Costa, es la Consellería de Infraestruturas la que lo gestiona; si se trata de la cuenca Miño-Sil, le corresponde a la Confederación Hidrográfica dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Sin embargo, no siempre se solicita ese permiso o no se renueva o se toma más líquido del previsto. Es entonces cuando la administración abre un expediente sancionador que puede llegar a los 30.000 euros en el caso de la cuenca gestionada por la Xunta o hasta los 50.000 en la Miño-Sil, siempre en función de los daños que causen, según establecen la Lei de Augas de Galicia y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

El año pasado, se denunciaron 154 incumplimientos de la norma sobre derivación de aguas: 26 en la cuenca Galicia-Costa y 128 en la Miño-Sil, según la información facilitada por la Xunta y la Vicepresidencia Tercera del Gobierno. “¿Si son robos de agua? Por supuesto que lo son, ya que se está detrayendo un caudal (el agua es de todos) sin permiso de la autoridad competente”, define esta cuestión Ana Santamariña, de la asociación ecologista Adega.

A pesar de la posibilidad de que las multas lleguen a los 50.000 euros, en el caso de Galicia-Costa las sanciones acumuladas el año pasado apenas alcanzaron los 17.928 euros en total tras resolver 18 de los 26 casos de captaciones ilegales, vinculados a usos particulares o agrícolas, como tomar agua de un río sin permiso para usar en una explotación. ¿Por qué? “Desde los servicios territoriales de Augas de Galicia se prioriza la conducta tendente a la legalización sobre la acción punitiva. Por esa razón, muchos expedientes que se inician como sancionadores se concretan en requerimientos a los responsables, que una vez atendidos, dan lugar a archivo de las actuaciones sin imposición de sanción”, explican fuentes de la Consellería de Infraestruturas, dirigida por Ethel Vázquez.

En el caso de la memoria de la gestión de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil no consta la cuantía real de las multas pagadas por los infractores, tan solo los expedientes sancionadores abiertos en las provincias de Lugo (66), Ourense (39) y Pontevedra (23). Se resolvieron el año pasado 35, 42 y 18, respectivamente, según detalla su memoria.

Cristóbal López, de Ecoloxistas en Acción, critica la escasez de inspecciones de calidad, centradas en las grandes empresas. “Hay pequeñas industrias o agricultores que toman agua sin permiso porque llevan haciéndolo toda la vida, pero no generan un problema ambiental. El problema surge cuando se saca una gran cantidad, más de la prevista, y se devuelve al terreno sin depurar por completo, con presencia de químicos y pesticidas, que es lo que hacen grandes empresas”, denuncia. Por ello, reclama mayor control sobre el consumo de agua ante los problemas de sequía recurrentes existentes y mejorar la depuración, sobre todo ante los compuestos derivados de la actividad agrícola y ganadera. “No olvidemos que ninguna depuradora de Galicia está preparada para tratar algo que no sean E coli [bacterias procedentes de deposiciones orgánicas], es decir, no tratan metales pesados o químicos”, finaliza.

Los concellos que se dotan de plan contra la falta de recursos hídricos suman un tercio del total

El combate contra la sequía, que eleva hasta un 5% el riesgo de muerte en el interior de Galicia, resulta prioritario, pues pone en peligro un recurso imprescindible para el ser humano. Los planes municipales para luchar contra la escasez de agua establecen protocolos de actuación para saber cuánto cortar el grifo de riego de jardines y parques o suprimir el suministro de fuentes para evitar que esos recortes afecten a los hogares. Un tercio de los ayuntamientos de la comunidad cuenta ya con una herramienta de este tipo, que determina la actuación ante falta de precipitaciones. Las ayudas de la Xunta para elaborar estos protocolos financiaron la elaboración de planes en 104 municipios, de los que 46 están ubicados en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Se trata de un 50% de los 69 que había financiado en agosto del año pasado, según datos de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. A esa cifra se añadieron los de Santiago y Louro, sin necesidad de fondos autonómicos, mientras que el ayuntamiento coruñés de Carballo se encuentra redactándolo en estos momentos. En el listado de ayuntamientos beneficiarios de ayudas para elaborar planes contra la sequía, figuran apenas nueve de la provincia de Pontevedra. Se trata de Gondomar, Meis, As Neves, Castro Caldelas, Crecente, A Guarda, Silleda, Tomiño y Ponteareas. Estas subvenciones comenzaron a otorgarse hace tres años, según la información suministrada por Infraestruturas.

