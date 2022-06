Profesores apoyan una selectividad más práctica y homogénea y menos enciclopédica

El próximo martes arrancará la, en teoría, penúltima selectividad con el formato de los últimos años. El Ministerio de Educación asegura que este verano presentará la alternativa que estrenarán los alumnos que comienzan 1º de Bachillerato en septiembre. Ese mes la Lomloe llegará a los currículos, primero en los cursos impares, con el desafío de construir un nuevo sistema de acceso y después de que nunca haya estado en vigor el diseñado en su predecesora, la Lomce, del que solo sobrevivió el nombre. La Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade se concibió como una reválida para suprimir la selectividad, que el exministro José Ignacio Wert calificaba de “anomalía” en Europa, pero al final se recuperó algo similar al esquema de siempre, a la espera de un pacto educativo que no llegó.

Ahora que está sobre la mesa un cambio en el modelo del que el Gobierno ha dado alguna pista, cuando alude al examen de PISA o al nuevo marco competencial que define la nueva legislación educativa, docentes gallegos reflexionan sobre la pertinencia de un examen de este tipo y cuáles deberían ser sus rasgos. Sus propuestas están en sintonía a la hora de defender algún tipo de prueba como filtro al sistema universitario, pero con matices: abogan por más coordinación entre las comunidades para evitar que se puedan producir desigualdades –un frente compartido por la Xunta–, defienden ir más a lo práctico, a lo competencial, en línea con el nuevo currículo, y apuntan que hay que reducir los temarios, que consideran “imposibles de abarcar”. Además, están preocupados por los alumnos, ya que perciben situaciones “graves de estrés”, de que no van a llegar”, y hay quien reclama “más plazas y menos nota”, ante el sufrimiento en los alumnos.

Menos presión

“No se precisa tanta presión”, defienden desde el equipo directivo del IES San Tomé de Freixeiro, de Vigo, que cuestiona cómo unos alumnos que “vienen de una ESO muy relajada, donde el nivel de exigencia es razonable”, de “un salto “ se ven abocados a un curso que les “causa una quiebra”, de hábitos, un “sufrimiento”, lo que tiene repercusiones “graves de estrés, incluso de tener un autoconcepto devaluado”. “Si realmente hay que establecer un filtro de acceso para evitar que algunas carreras se colapsen, es suficiente hacer un examen de contenidos y de las competencias establecidas, pero que no sea sobre un currículo que es imposible de abarcar”, señalan; “debería reducirse”. “No tiene por qué redundar en rebajar el nivel de exigencia, sino en hacer las cosas de una forma razonable y acorde a las posibilidades del alumnado”, aducen.

El catedrático de Historia Javier Gómez Vila, profesor en el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, también denuncia la situación por la que pasan los estudiantes en 2º de Bachillerato. “Los alumnos están todo el curso muy estresados, mucho, debido a esa exigencia de la nota, no se trata de aprobar, sino de sacar un 10... Eso no está bien”. A su juicio, habría que incrementar las plazas en las carreras más demandadas, ya que ve el enorme requisito de puntuación para acceder a ciertos grados “completamente injusto”. “Creo que todo el mundo debería tener derecho a estudiar lo que le gusta”, proclama. En la realidad, lo hacen dos de cada tres, según las últimas estadísticas difundidas por el Ministerio de Educación.

Eso no obvia que este docente de Lugo abogue por que la selectividad deba continuar. El sistema actual, comenta, no le disgusta y opina que es innecesario establecer pruebas específicas. Tampoco ve esa alternativa con buenos ojos Jaime Vázquez, profesor de Matemáticas en el IES de Teis, quien considera que las pruebas por titulaciones no serían “viables” –podrían coincidir el mismo día, por ejemplo, aduce, y reducirían las elecciones–. Tampoco apoya ese sistema Rosa Fernández, directora del IES Pino Manso, de O Porriño, quien advierte que podrían exigir una preparación que tal vez solo estaría al alcance del alumnado con mayor disponibilidad económica.

En cambio, para la decana de Ciencias de la Educación de Santiago, y presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de la Educación, Carmen Fernández Morante, “dependerá de la necesidad de cada titulación” y las defiende en concreto para el acceso a la formación inicial docente. “En ese caso sí entendemos necesario y urgente establecer esas pruebas específicas”, afirma, que entiende como “complementarias” a la selectividad y que dependerán del perfil profesional de la titulación.

Para el equipo directivo del IES Valadares, en Vigo, el debate no está en si mantener o no la ABAU, sino en convertirla en unas pruebas por competencias, dado que el nuevo currículo apuesta por una educación más basada en metodologías activas y trabaja más por competencias y objetivos. “No podemos seguir examinando a los alumnos de contenidos, única y exclusivamente, y además en exámenes escritos. Tendrían que ser de otra manera: que puedan expresarse, plantear proyectos...”, defienden. “No es cuestión de valorar al peso la cantidad de conocimiento que son capaces de vomitar en dos días”, argumentan desde dirección.

El repaso final antes de la prueba. Bibliotecas como la de Beiramar, en Vigo, dan pistas de la preocupación de los futuros universitarios por apurar el tiempo que les queda. El martes las pruebas arrancarán con la presentación a las nueve de la mañana y el primer examen que pondrá a prueba su preparación será el de Historia de España. Por el momento, la selectividad mantiene el formato que se impuso con la pandemia de permitir a los jóvenes elegir a qué preguntas responden. En la convocatoria del pasado año, se examinaron al final un total de 11.112 alumnos y un 93 por ciento superó la fase obligatoria, según datos de la CiUG.

Cambio de enfoque

Lo suscribe Jaime Vázquez: “Cambiaría el enfoque. Si un alumno acude a la prueba, tenemos que dar por supuesto que cumple con unos conocimientos mínimos, ya que alcanzó el título de Bachillerato. Debería tener un enfoque más competencial” y que los alumnos “puedan dar lo mejor de sí”. Además, añade que ese punto de vista es el que baraja el Gobierno para la reforma, aunque conmina a esperar a ver cómo se lleva a cabo.

Para la decana de Ciencias de Educación, la prueba en la actualidad “se centra mucho en conocimientos y prácticamente nada en habilidades y competencias” y sugiere “evolucionar” hacia ese otro lado. “En el fondo, el conocimiento adquirido, si no es útil y no se ejecuta ante situaciones concretas, es limitado”, alega. El modelo de enseñanza que promueve la Lomloe, una educación orientada a la resolución de problemas y competencias, requiere una ABAU competenciales, defiende.

Lo propio suscriben desde el IES San Tomé o del IES Pino Manso. “La prueba tendría que ir acorde a las novedades que la Lomloe introduce. Si la evaluación se hace estrictamente por competencias, habría que medir y evaluar esas competencias”, alegan desde la dirección del primer instituto, mientras Rosa Fernández incide en la idea al emplazar a ir al “espíritu de las pruebas PISA, más competenciales, en las que los alumnos demuestren la madurez y traten de poner en relación los conocimientos con elementos más prácticos o más relacionados con la vida real”.

Coordinación entre comunidades: una demanda común

Una opinión compartida es la necesidad de homologar las pruebas, de “coordinarse” entre comunidades. “Debería haber una mayor homogeneidad en los niveles de dificultad, no en los contenidos o en la concreción de los ejercicios, pero sí una mayor coordinación para que los niveles de dificultad y las evaluaciones sean lo más justas y homogéneas en todas las comunidades”, propugna Fernández Morante. Desde el IES San Tomé instan también a esa coordinación, a una “cierta uniformidad”, “porque ya es un tópico que alumnado de ciertas comunidades se ve en desventaja respecto al de otras”, y lo mismo proclaman desde el IES Valadares o Rosa Fernández, quien aduce que se juega con el futuro y las capacidades del alumnado. Gómez Vila, de hecho, pondría el mismo modelo en todo el Estado, mientras Jaime Vázquez ve “bien” “cualquier medida de coordinación entre comunidades que garantice la igualdad de acceso y de oportunidades entre el alumnado”.