“Que podamos solicitar certificados de fincas de fallecidos agilizará las herencias”

La presidenta del Colegio de Gestores administrativos de Galicia avisa de la brecha digital que ha abierto la cita previa en las administraciones: “Incide más en los mayores”, explica. A los profesionales de las gestorías, que desde ayer se han convertido en Puntos de Información Catastral (PIC), les ha aumentado la carga de trabajo.

–Las gestorías gallegas arrancaron como PIC. ¿Qué trámites facilitan?

–Los gestores administrativos renovamos y ampliamos un convenio con la Dirección General del Catastro, por el que se ha dotado de mayor contenido los PIC. Con el apoyo del Colegio se van a poder realizar prácticamente todos los trámites que hasta ahora se realizaban con el Catastro de forma presencial, pero desde nuestros despachos.

–¿Qué se amplía en las funciones que podrá hacer esa red de casi 600 gestores colegiados?

–Los gestores administrativos pode mos acceder a toda la información de fincas rústicas y urbanas, e incluso solicitar certificados de personas fallecidas; un trámite que antes requería un procedimiento complejo ante la administración. A la hora de gestionar una herencia, a veces a los herederos en Galicia, les cuesta mucho identificar las fincas rústicas y rectificar los errores que puedan existir en el Catastro. Con la autorización del heredero, ahora se podrá acceder a toda la información, comprobar su veracidad y modificarla. Será útil para el ciudadano.

–Hay fincas en el rural que no están inscritas en el Catastro o tienen errores. ¿Es complicado ponerlas en orden?

–Galicia tiene unas características muy singulares por el minifundismo y fincas rústicas mal identificadas. Suelen estar inscritas todas, pero hay que verificar la titularidad. A veces, en varias generaciones no se han hecho cambios en el Catastro y siguen apareciendo a nombre de personas fallecidas. Esas fincas se han dividido, hay varios titulares porque han pasado por herencias... Desde el despacho, también podremos hacer esas particiones.

–¿Cree que se simplificarán los trámites para las herencias?

–Los va a agilizar mucho, también en un expediente de transmisiones e incluso para identificar las fincas para la Hacienda autonómica, con quien se liquida el impuesto de sucesiones. Esas fincas ya van a quedar bien identificadas y acreditada su titularidad.

–¿Se incrementaron los contribuyentes que acuden a sus despachos esta campaña de la renta?

–Yo diría que se debe a un conjunto de circunstancias. Con la pandemia, la administración tributaria ha reducido mucho la atención presencial. Vienen a nuestros despachos más porque todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, miembros de su unidad de convivencia y los trabajadores que estuvieron en ERTE están obligados a presentarla y muchos requieren de un profesional.

–¿Hay deducciones que no se aprovechan por desconocimiento?

–Digamos que confirmar un borrador, que es una propuesta de Hacienda, no siempre sale a cuenta. Puede haber errores, datos incorrectos o cuestiones a modificar. Pero es el contribuyente quien responde de ese error, a veces incluso con una sanción. Nosotros damos un trato personalizado. También se le pueden escapar deducciones a las que tiene derecho porque no vienen en el borrador: planes de pensiones, cuotas de sindicatos o ¡a veces no está incluido un hijo!

–¿La complejidad burocrática contribuye a que cada vez tengan más carga de trabajo?

–Cada vez es mayor. Se ha pasado de la burocracia presencial y en papel, a la burocracia digital, a pesar de los esfuerzos de la administración. Para un sector grande de la población es un handicap, porque no están preparados o no disponen de medios. La administración desde la pandemia solo atiende con cita previa y es difícil cuando una persona tiene que resolver un trámite que caduca en dos o tres días, pero le dan la cita para dentro de diez. Hemos añadido trámites que eran cuestiones sencillas que el ciudadano podía resolver de forma presencial. A veces vienen incluso a que les pidamos cita.

–¿Creen que los trámites online entorpecen el acceso a la administración solo a los más mayores?

–No se puede generalizar, porque hay mayores que se manejan bien con las nuevas tecnologías y hay jóvenes que no. Pero aún a una persona con habilidades digitales a veces le ofrece serias dudas o problemas la presentación de documentos, o no puede tener constancia de haberlos resuelto. A veces, justo en ese momento se cae el sistema por sobrecarga de acceso, o se bloquea...

–Aún hay limitaciones a la presencialidad por el COVID.

–La queja que se recibe siempre en el Colegio es sobre el abuso de la cita previa. Se trata de llevarlo todo al terreno telemático. Y que hay un colectivo que tiene dificultades. Estamos en una sociedad que aboga por eliminar las barreras físicas y arquitectónicas, pero está imponiendo una barrera invisible a quienes no acceden al mundo digital. La interoperatividad tampoco se ha conseguido aún: tengo que seguir aportando documentación que la administración debería de saber porque ya obra en su poder.