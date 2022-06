176 días para un curso de transición

Cuando una ley educativa reemplaza a otra, los centros tienen que afrontar un curso de transición. Así ocurrirá a partir de septiembre: en las aulas gallegas convivirán la nueva normativa, la Lomloe, en los cursos impares, y la anterior, la Lomce, en los pares. La Consellería de Educación publicó ayer las instrucciones que regirán en 2022-23 y lo hizo un mes antes que el pasado año para “facilitar” a colegios e institutos la planificación y dar “seguridad jurídica a docentes y familias”.

Lo que espera a la comunidad educativa es un total de 176 días lectivos, pese a la contrapropuesta de los sindicatos de enseñanza, según el calendario escolar que mañana quedará refrendado con su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Todas las etapas no universitarias empezarán las clases el 8 de septiembre y lo harán porque la eliminación de los exámenes de recuperación después del verano posibilita que agosto pille a los centros con los deberes hechos y con las necesidades de profesorado bien sabidas. Al menos, en las instrucciones se especifica que los institutos pueden avanzar su planificación y se insta a un claustro extraordinario para elaborar horarios en julio y que antes del día 20 de ese mes cada centro envíe a Inspección “una síntesis de las necesidades del profesorado”. Ahí se dirimirá si hace falta refuerzo. La ministra de Educación, Pilar Alegría, puso sobre la mesa el debate de una bajada de ratios inspirada en las distribuciones de aulas provocadas por la pandemia, pero los nuevos protocolos del Ministerio de Sanidad eluden explicitar distancias de seguridad.

Protocolo COVID

No aparece en el documento la mención de una modalidad no presencial ante eventualidades como el coronavirus, si bien los centros ya están preparados para esa contingencia. Aun así, la sombra del COVID sigue presente y se recoge en un artículo que se cumplirán las medidas que se establezcan en el Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia que esté vigente, por lo que habrá que esperar a ese documento para conocer qué reglas se prevén en ese aspecto.

En las instrucciones se regula cómo se distribuye el Bachillerato de tres años, novedad en la Lomloe, y aparece también qué ocurrirá con quiénes tienen materias pendientes que están reguladas por la normativa previa. En concreto, se establece que los estudiantes matriculados en el curso 2022-2023 en la ESO con suspensas de 1º o de 3º podrán recuperarlas ese año con el currículo de la materia que se extingue, pero al año siguiente lo harán con el nuevo currículo y en las condiciones en que se determine. Aunque ya no existen los exámenes de recuperación como tales, sí hay pendientes y los docentes deben habilitar mecanismos para evaluar y hacer un seguimiento.

Entre otras novedades, desde la Xunta informan de que ya está colgada la aplicación informática que permitirá al profesorado elaborar las programaciones didácticas de las materias que estrenan legislación para darles “respaldo jurídico”, y dado que los decretos de los nuevos currículos, como tales, todavía tendrán que esperar, posiblemente a septiembre.

Asimismo, la Consellería de Educación informa de que ha instaurado un sistema centralizado de matrícula para el alumnado que siga una FP de grado básico, en aras de facilitar los trámites a las familias –serán los mismos centros donde estudia el alumno la ESO los que remitan documentación y solicitudes– y de que las escuelas oficiales de idiomas adelantan a junio el período de preinscripción y/o matrícula que hasta este curso se realizaba en septiembre, debido a que también en estos centros se han adelantado los exámenes.