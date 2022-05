El cerco de la Xunta a empresas y concellos reduce los vertidos tóxicos a las rías un 50%

Aceites, disolventes, residuos sanitarios o industriales, aguas residuales sin depurar, fertilizantes, pesticidas, purines, restos de animales... No hay día en que las rías gallegas, refugio único para la flora y fauna submarinas, no se vean invadidas por vertidos de industrias, redes de abastecimiento municipales o particulares. Haca años, muchos residuos ni llegaban a detectarse pero desde que en 2010 la Xunta puso en marcha una red que permite el control en tiempo real de los focos contaminantes y la calidad de las aguas, se hacen inspecciones más frecuentes y se agilizan los mecanismos de detección y alerta en caso de que haya alguna incidencia que altere su estado natural. En estos últimos diez años, el cerco del Ejecutivo gallego a empresas, administraciones y particulares ha reducido a la mitad los vertidos clasificados como contaminantes: de los 550 contabilizados en 2010 se ha pasado a 263 el año pasado –244 de ellos no cumplían los límites de carga microbiológica o química fijados por ley y otros 19 estaban todavía en fase de investigación–, según datos de Augas de Galicia, departamento dependiente de la Consellería de Infraestruturas.

