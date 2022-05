La oferta de nuevos grados excluye dos de la UVigo que no logran completar los trámites

Faltan diez días para selectividad y los estudiantes que logren rebasar ese filtro que los separa de la carrera de sus sueños tienen 209 oportunidades más para hacerse un hueco en alguna de las tres universidades públicas gallegas. Ese es el aumento de plazas que, con respecto al pasado curso, han acordado entre la Xunta y los campus. En total, las vacantes sumarán las 11.759 en el caso de los grados, mientras que en los másteres hay una ligera caída, con 29 menos, hasta las 5.162.

Pero no solo habrá más sitios disponibles, sino que el abanico de titulaciones a las que podrán optar los futuros universitarios será mayor. Al final, según lo previsto, y pese a los cambios introducidos en la tramitación del título por un nuevo real decreto del Gobierno central, se confirma la implantación a partir de septiembre de tres nuevos grados: el de Xestión de Empresas Hostaleiras, en la Universidade de Santiago (USC), y dos interuniversitarios, Intelixencia Artificial, que se oferta a tres bandas, y Relacións Internacionais, a cargo de la Universidade da Coruña (UDC) y la de Vigo (UVigo). No obstante, esta última tendrá que esperar para integrar en su catálogo Automoción con mención dual y Diseño. Para ambas, los pasos precisos para adaptarse a los cambios establecidos en la normativa por el Ministerio de Universidades no llegaron a tiempo.

Así lo reconocía ayer Alfonso Lago, que se encargará de la Vicerreitoría de Profesorado, Docencia e Titulacións en el nuevo equipo de gobierno de la UVigo. “Se hizo todo lo posible para que se pudieran impartir en el curso 2022-23”, comentó, pero al final la previsión es que se puedan incorporar finalmente a la carta de sus campus un año más tarde. “En este instante, los grados tienen el informe positivo de la Xunta y están subidos al portal del Ministerio, por lo que se espera que se reciba pronto el informe correspondiente de la Acsug”, explicó Lago para contar cómo la UVigo sigue avanzando en los procedimientos establecidos para lograr contar con estos dos grados para 2023-24.

Cuestión de trámites

Desde la Consellería de Educación explican que no dio tiempo a tramitar la verificación de ambos títulos en los plazos establecidos por el nuevo Real Decreto que regula ahora este proceso. Ya el pasado mes de marzo la Xunta había avisado de que las carreras que las facultades gallegas contaban con estrenar este otoño podían verse “comprometidas” de no “flexibilizar” exigencias el Ejecutivo central. Aludía a la reciente normativa por la que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento para asegurar su calidad, aprobada en Consejo de Ministros a fines de septiembre. Desde la Consellería, que reclamó al ministro Joan Subirats un margen de maniobra para no torpedear los nuevos grados, se quejaron del cambio de reglas a mitad del proceso.

Un mes después, el reitor de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, insistió en el aviso al augurar que cabía la posibilidad de que las expectativas de nuevos grados se quedaran en eso, cuando el consello de goberno aprobó su propuesta de plazas para 2022-23.

La Universidade de Santiago sí logró sacar adelante Xestión de Empresas Hostaleiras e indicó que el Gobierno central había dado a la CRUE margen para implantar estudios que estuvieran verificados y autorizados por la comunidad antes del 15 de septiembre.

Grados interuniversitarios

Los otros grados que se estrenarán son interuniversitarios. Así, tras un acuerdo entre las instituciones, Inteligencia Artificial ofertará 50 plazas en cada una de las universidades gallegas y en Relaciones Internacionales, A Coruña (22) y Vigo (23) se reparten el cupo. Las nuevas carreras de la UVigo coinciden en el campus de Ourense. No obstante, para que se hagan realidad falta la ratificación formal por la Conferencia General de Política Universitaria

A los grados, se suman diez nuevos másteres, tres en Vigo.: Mestrado en Enxeñaría Biomédica, en Exercicio Terapéutico e Funcional en Fisioterapia y en Intelixencia Artificial. Con las nuevas titulaciones, indicó Lago, la UVigo podrá ofertar estudios que “no había en la comunidad y cubren ámbitos en los que la sociedad demanda profesionales para alcanzar los retos de los próximos años”.