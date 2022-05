El Concello de Santiago mantiene unos “200 procedimientos judiciales abiertos” en relación a pisos turísticos y sobre los que hay “sentencias contradictorias”. Así lo indicó ayer el alcalde de la capital gallega, Xosé Antonio Sánchez Bugallo.

El regidor opinó que, si bien el Concello mantuvo “siempre” una posición “clara” al respecto, “desgraciadamente, por parte de la Administración de Justicia no hubo una visión tan clara de principio”. Con todo, cree que el tema “se está clarificando” una vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “ha fijado criterio” con dos sentencias que “avalan las tesis municipales” y darán sustento a las acciones del municipio. “Nuestro criterio no es que no haya pisos turísticos”, alega, pero “no pueden ser el elemento fundamental de uso de la vivienda en Santiago”.