El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha publicado un informe realizado por la Sección Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la corporación en el que, entre otras medidas, propone crear un segundo turno de elección de plazas MIR con bajada de la nota de corte y modificación del cupo de extracomunitarios.

Y es que, este año se han ofertado 8.188 plazas de las que han quedado vacantes 218 de las mismas (de las que once corresponden a Galicia: 9 en Lugo y una en Pontevedra y A Coruña), lo que supone un 2,6% de las plazas ofertadas, el índice más alto de la última década. En concreto, quedan vacantes ocho plazas en medicina del trabajo; 200 en medicina familiar y comunitaria; ocho en medicina preventiva y de salud pública; y dos en microbiología y parasitología.

“Esto se lo hemos llegado al Ministerio, he hablado con la ministra que ha mostrado su preocupación por las 218 plazas que no se han ocupado, pero esto no es nuevo porque ya había ocurrido en 2014, 2007 y 2008. El informe identifica los problemas y, a su vez, propone soluciones porque lo que peligra es el modelo de salud universal, público y gratuito”, dijo durante la presentación del trabajo el presidente del CGCOM, Tomás Cobo.

Ante esta situación, el informe plantea varias hipótesis en relación a las causas que podrían estar detrás de este problema: la tendencia deficitaria actual de la demografía médica en España, la situación de la Atención Primaria y otras especialidades, las condiciones de trabajo del colectivo MIR, el sistema de elección de plazas en la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y finalmente el fenómeno de no toma de posesión y renuncias de plazas MIR.

Al mismo tiempo, en el trabajo se alerta de las consecuencias gravísimas que pueden aparecer de no actuar a tiempo y se propone una serie de mejoras a implementar a corto, medio y largo plazo. Concretamente, a corto plazo aboga por establecer un segundo turno de elección, con el fin de que aquellos aspirantes que no hayan elegido y extracomunitarios afectados por el cupo, puedan optar a una de las plazas que quedan sin adjudicar; y reformular de la nota de corte, evitando que la misma afecte de forma significativa a la disponibilidad de adjudicatarios para las plazas de FSE, sin que se menoscabe elemento de control mínimo de calidad exigido para superar dicha nota de corte.

También recomienda, a corto plazo, la monitorización por parte del Ministerio de Sanidad de las plazas donde se produzcan una no toma de posesión y renuncias en los primeros 12 meses tras la elección con la consiguiente elaboración de un listado público con las mismas.