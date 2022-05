Miles de rayos iluminaron el cielo en la noche de sábado al domingo. Las temperaturas extremas, inusuales para esta época del año, han dado paso a la inestabilidad atmosférica, en forma de tormentas, y a una bajada de temperaturas.

Las tormentas trajeron lluvias y sobre todo muchos rayos. Según Meteogalicia se contabilizaron más de 1.400 entre las 12.00 horas del sábado y las 12.00 del domingo.

En concreto, las horas de más actividad eléctrica fueron entre las 20.00 horas y las 04.00 de la mañana. Las tormentas dejaron imágenes espectáculares por toda Galicia con la fuerza de los relámpagos iluminando el horizonte y los truenos retumbando sobre los cristales.

En la tarde del sábado los rayos se concentraron mayoritariamente en la zona sur de la comunidad, mientras que a partir de las 00.00 horas afectaron en mayor medida a la provincia de Lugo y al centro de Galicia.

La tarde del sábado fue calurosa. En zonas como Vilamartín de Valdeorras, en la provincia de Ourense, se registraron máximas de 31 grados. En todo caso, el cielo encapotado ya amenazaba con lluvia y tormenta, que no tardó en hacer acto de presencia.

Los rayos y truenos no dieron tregua y la lluvia tampoco. Desde las 22.00 horas llovió con intensidad. No hubo localidad que no se quedara sin su dosis de tormenta, si bien es cierto que la costa se llevó la peor parte.

Durante la jornada de ayer refrescaron las temperaturas. La situación continuó siendo muy inestable, con cielos cubiertos y con chubascos ocasionales pero con riesgo de tormenta.

Previsión

Y la semana comenzará hoy con un frente poco activo que cruzará Galicia trayendo nubes y lluvias intermitentes, más frecuentes en el oeste y en las zonas de montaña durante la primera mitad del día. Las temperaturas darán un respiro y descenderán alcanzando valores bajos para esta época del año.

Mañana martes los termómetros experimentarán un nuevo descenso y habrá lluvias en la mayor parte de Galicia. Sin embargo, la situación mejorará a partir del miércoles con cielos más despejados y un nuevo ascenso de temperaturas, según los pronósticos de Meteogalicia.