El Parlamento de Galicia nombrará el martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, senadores por designación autonómica. La oposición ha criticado esta elección como un “uso partidista de las instituciones” por parte de los populares.

La previsión es que el pleno arranque con una sesión extraordinaria con la designación de los dos senadores, a través de papeleta y en urna. Los diputados podrán optar por apoyar o no la candidatura de Tellado y Feijóo, pero no hay voto en contra, solo abstención o nulo. La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, y el portavoz socialista, Luis Álvarez, han avanzado ya que no avalarán estos nombramientos.