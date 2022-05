Comienza el turno de preguntas

Estatuto de capitalidad Santiago: ¿Se tiene pensado incrementar esta partida?

El Concello de Santiago ya manifestó que querría una asignación mayor. No quiere decir que no se hagan otras aportaciones por esta condición y por estar aquí la sede de muchas instituciones autonómicas. Hay por ejemplo también un plan de turismo de 2 millones de euros entre el Gobierno central y la Xunta; o la ayuda para poder comarcalizar el parque de bomberos; o los convenios como la antigua estación de autobuses... creo que la colaboración va ya más allá del Estatuto de Capitalidad. La colaboración entre la Xunta y el Concello está siendo muy fluida

Visita del rey emérito: ¿Tiene previsto reunirse con él? ¿Debería dar explicaciones por los escándalos en los que estuvo implicado?

No me consta ninguna comunicación de la presencia del rey emérito en Galicia. Pero parece que no hay ningugna duda. Este fin de semana es el congreso del PP de Galicia y el tiempo no me va a llegar. Mi previsión es estar volcaco en el Congreso

Es una buena noticia y celebro que eligiera Galicia para su primera aparición. Creo que tiene todo el derecho a venir si quiere. Eligió Sanxenxo, Galicia. Creo que mucha gente piensa lo mismo. No tiene ningún cargo judicial pendiente.

Considero que si quiere venir aquí es absolutamente libre de venir.

Apuesta por Paula Prado ¿Qué cualidades vio en ella para este puesto?

Creo que reúne todas las condiciones: tiene experiencia, conoce el funcionamiento del partido, tiene muchos años de parlamentaria. Creo que fue un acierto y le deseo toda la suerte del mundo.