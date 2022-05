Ningún representante do PPdeG ten previsto acudir á cita que os socialistas ofreceron para abordar as vías posibles que resolva a "crise institucional", en palabras do PSdeG, no Concello de Ourense. O PPdeG culmina esta fin de semana a sucesión de Alberto Núñez Feijóo coa elección do xa presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como líder da formación política, que ofrece ao líder do PSdeG, Valentín González Formoso, un "acordo global" para os gobernos locais, pero descarta un puntual agora para a cidade das Burgas.

Fontes populares confirmaron a Europa Press que non está previsto acudir ao encontro con Formoso, máxime cando aínda Alfonso Rueda non ten a responsabilidade de liderar o partido, xa que o congreso da substitución celébrase esta fin de semana, 21 e 22 de maio, en Pontevedra. Apenas investido presidente, pero sen aínda tomar posesión do cargo, Formoso remitiu unha carta a Rueda para citalo a unha reunión este mércores, 18 de maio, ás 12 horas nun hotel compostelán, situado --como recalcan os socialistas-- a uns "50 metros" da sede dos populares galegos, no barrio compostelán de San Lázaro. A misiva foi contestada, con data de este martes 17 de maio, polo aínda secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, quen advirte a Formoso que os acordos deben pasar por un "global" para toda Galicia sobre a base de que goberne a lista máis votada. Nesa carta, á que tivo acceso Europa Press, o PPdeG expresa que "unha das maiores preocupacións é a estabilidade e gobernabilidade" das institucións e que, por ese motivo, en xuño de 2019, após as últimas municipais, os populares ofreceron "un pacto para garantir que en todos os concellos gobernase a lista máis votada". "Ante a ausencia de resposta", prosegue a misiva, o PPdeG sinala que foi así como "outorgou liberdade ás agrupacións locais" para "negociar os pactos de goberno e ofrecer maiorías ás corporacións municipais". A carta que asina a man Tellado sinala que ese espírito "é o que guiou a acción" de cada unha delas desde aquel momento e en todas as negociacións posteriores que se produciron no ámbito municipal. "E esa autonomía local será respectada ata que as formacións podamos alcanzar un acordo global para toda a Comunidade", sentencia a carta. Tellado despide a misiva esperando "sinceramente" que, no "futuro", ambos os partidos políticos "poidan retomar esta e outras cuestións que redunden na mellora da gobernanza e o fortalecemento institucional". A cita convocada Na carta inicial, Formoso emprazaba ao PPdeG a unha reunión este mércores para "abordar a crise institucional que vive o Concello, na que o PP ten a máxima responsabilidade xa que, con 7 concelleiros e concelleiras, mantén o seu apoio ao alcalde da cidade e forma parte do seu goberno". O PSdeG considera "inaprazable", segundo recollía a carta, abordar esta situación pondo por diante "o interese xeral". E nese sentido, traslada a súa "absoluta dispoñibilidade" para sentar, "sen condicións previas", para acordar unha solución "seria e responsable" que poña fin a unha situación que ve "absolutamente lamentable" que "avergoña" a "boa parte" da cidadanía ourensá. Os socialistas designaron unha comisión negociadora de tres acodes, que ten previsto acudir á convocatoria --con representación da dirección galega e da agrupación local--, aínda que fontes populares indicaron que non está previsto asistir a esta reunión, en virtude do recoller na carta remitida.