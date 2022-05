El ex secretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero ha sufrido este fin de semana un aparatoso accidente de tráfico, con vuelta de campana incluida, del que salió solamente con una fractura de costilla que no le imposibilita en absoluto hacer vida normal.

El siniestro se produjo el sábado en la salida de la AP-9 en Cecebre cuando se dirigía, para comer, a A Coruña. Iba solo en el vehículo y había salido de Santiago tras asistir al acto de toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta, celebrado en el Parlamento.

Según cuenta el propio Caballero, el accidente se produjo al abandonar las cabinas de peaje en Cecebre. Unos patitos se colaron en la calzada y el coche que le precedía intentó esquivarlos o frenó bruscamente. El exlíder del PSdeG no lo recuerda muy bien, pero sí que colisionó con ese vehículo ocupado por dos personas. Su coche se salió de la carretera, todavía en los dominios de la AP-9, y volcó.

“Fue un susto terrible. Creí que no salía, fui consciente de los golpes y me dio tiempo a pensar en mi familia. Cuando el coché paró, me toqué el cuerpo por si estaba entero. Volví a nacer”, cuenta Gonzalo Caballero.

Al lugar del accidente acudieron la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios, que trasladaron a los accidentados al hospital para someterlos a una revisión. A Gonzalo Caballero le descubrieron una costilla fracturada. “Pero no es nada, hago vida completamente normal y de hecho el domingo fui a ver el partido del Celta”, asegura.

Los dos ocupantes del otro coche también salieron del accidente sin mayores consecuencias.