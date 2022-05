Educación Física gana espacio en el nuevo Bachillerato gallego, que refrenda titular con un suspenso

A partir de septiembre, alrededor de 17.000 estudiantes gallegos comenzarán Bachillerato y lo harán ya con el nuevo currículo de la Lomloe. Además, esa misma promoción será la que estrene, para 2023-2024, la entrada en vigor de la reforma legislativa en los cursos pares y probablemente una nueva selectividad, dado que está sobre la mesa la reforma del acceso a los campus. No obstante, en lo que respecta a lo que precisarán para llegar a las pruebas seguramente no se diferenciarán mucho de los que ahora cursan 2º y que podrán llegar a la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) con un suspenso, siempre que cumplan toda una serie de condiciones, entre ellas tener al menos un 5 de media –también en la oferta para adultos de esta enseñanza–. Para promocionar el límite sigue en dos suspensas.

Así se regula en el nuevo currículo de Bachillerato que prepara la Xunta, que refleja las cuatro modalidades, incluida la nueva, la General, y cinco vías, cada una de ellas con tres grandes optativas de 4 horas semanales cada una y con Historia de la Filosofía de regreso a su antiguo lugar, como obligatoria, en 2º, lo que sí notarán los candidatos a la ABAU.

Más hábitos saludables

El decreto cumpliría con una de las intenciones anunciadas por Alberto Núñez Feijóo cuando presidía la Xunta, hace dos años, y animaba a aprovechar la reforma educativa para aumentar el tiempo de Educación Física. Ese aumento lo notarán los estudiantes de 1º, que recibirán clases de la materia una hora más a la semana, hasta tres, pero la apuesta por la vida saludable no se queda ahí. Aunque se recogía una alusión en el hasta ahora vigente, en el anteproyecto para Bachillerato se contempla expresamente que los institutos, dentro de su proyecto educativo y funcional, fijen un plan para promocionar el ejercicio y una vida “activa, saludable y autónoma” de los alumnos.

La legislación gallega también se hace eco de la normativa estatal que la inspira al considerar “fundamental” la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, así como la preparación de su futuro itinerario formativo, procurado incorporar la perspectiva de género en ese ámbito.

No discriminación

Fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres figura asimismo entre los objetivos para la etapa, que incluyen al mismo nivel la no discriminación por otras razones. Precisamente ayer la Consellería de Educación avanzaba en la Cámara una actualización del protocolo para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de identidad de género mientras desde el PSdeG alertan del “incumplimiento sistemático” de la Ley de Igualdad de trato y no discriminación LGTBI en el ámbito educativo. Los currículos de ESO y de Primaria avanzados por la Xunta incluyen en el temario los derechos de este colectivo en Valores Cívicos y Éticos.

Lo que ya no aparece en los objetivos generales de etapa son alusiones a Galicia. El listado que recoge la norma gallega es calcado al estatal y obvia la referencia al Estatuto de Autonomía y otras, como “valorar” el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y “contribuir a su conservación y mejora” en “un mundo globalizado” que aparecían en la norma de 2015. Este punto se reemplaza por fomentar una actitud “comprometida” en la lucha contra el cambio climático.

Religión: para qué no hace media

Por otro lado, en cuanto a Religión –que en su alternativa es una hora de libre disposición de centro–, se establece, como en la norma estatal, que no puede computar para medias a la hora de concurrir a becas o acceso a otros estudios. Galicia añade además que tampoco para la obtener la mención de matrícula de honor.

En relación a las notas, se especifica, asimismo, solo para 2º, que quienes opten por repetir curso y no solo las materias suspensas no se les mantendrá la calificación de las materias superadas durante el año anterior.