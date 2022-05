Galicia logra 112 banderas azules en sus playas, la tercera comunidad más laureada

Por su accesibilidad, higiene, educación ambiental, limpieza y seguridad para los bañistas, la bandera azul ondeará este verano en 112 playas de Galicia (una más que el año pasado) a lo largo de 42,7 kilómetros de costa en 34 ayuntamientos. La provincias de Pontevedra se coloca a la cabeza, con 58 arenales galardonados (casi el 52% del total), seguida de A Coruña, con 36 (un tercio) y, finalmente, Lugo con 18. A estas enseñas, con las que cada año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) reconoce a playas de todo el mundo por criterios de sostenibilidad y de servicios, la comunidad suma otras 11 en puertos deportivos; 14 en instalaciones dedicadas a la educación ambiental y la atención a visitantes y 29 senderos. En total 166 distintivos, once más que los logrados el año pasado. Esta refrescante lista mantiene por segundo año a Galicia como la tercera comunidad con más símbolos a las mejores playas –concentra uno de cada cinco del conjunto del país–, por detrás de Valencia (139, dos más que el año pasado) y Andalucía (122, siete más).

Por primera vez, este verano lucirá la bandera azul en tres playas gallegas: Santa Baia en Vigo; Porto Suevos, en el concello coruñés de Arteixo; y Banda do Río, en Bueu. Además, la de Fontela Valea, en Barreiros (Lugo), se suma de nuevo a la lista de arenales con esta distinción, después de que el verano pasado no la recibiese. Dos son los municipios en los que este año dejará de ondear la enseña de reconocimiento a la excelencia de sus playas: Barreiros (pierde Acantilado-Remior) y Cangas (Melide y Rodeiro).

En el conjunto de los arenales de la comunidad, ondeará un distintivo más que el año pasado. Además, sumará un nuevo centro azul al incorporarse por primera vez el centro de visitantes de Faro de Cabo Vilán, en Camariñas, y añadirá nueve senderos a la veintena de 2021, mientras que el número de puertos con este emblema se mantendrá sin cambios.

La Adeac, promotora de la iniciativa, difundió ayer el listado de banderas azules 2022: 621 en playas –seis más que el año pasado y de las que 18 estrenan este sello de calidad–; 103 en puertos deportivos (7 más) y cinco embarcaciones turísticas sostenibles (3 más que el año pasado). Con este balance de enseñas para sus arenales, España mantiene el liderazgo a nivel mundial que alcanzó en 1994, acumulando el 15% del total de los galardones, y seguida por Grecia y Turquía. En cuanto a los puertos deportivos España es el tercer país, por detrás de Holanda y Francia.

Este año por primera vez Adeac concedió en España 9 menciones especiales a municipios con bandera azul que han demostrado un esfuerzo notable por avanzar en alguna de estas tres áreas: educación ambiental, socorrismo y playas inclusivas. Una de las menciones recayó en el ayuntamiento lucense de Burela, en reconocimiento a la labor que desarrolla en el campo de la educación ambiental.

En esta edición, Sanxenxo repite como el municipio de toda España con más arenales galardonados, un total de 17, la misma cifra que el año pasado, y suma otras tres distinciones para sus puertos deportivos, aparte de tener un nuevo un centro azul.

En la provincia Pontevedra se coloca tras Sanxenxo, Vigo, que suma 11 arenales –uno más que en 2021 con la incorporación de Santa Baia–; Baiona, con 6 playas y 1 puerto galardonados; Cangas, 5 playas y 1 puerto; Marín, 5 playas y 2 centros azules; y Bueu, también con 5 arenales –suma Banda do Río– y 2 centros azules. Cangas es la única localidad que tiene menos enseñas en sus arenales que en 2021, ya que no lucirán en Melide y Rodeira.

En la provincia de A Coruña son 36 los arenales galardonados en 14 ayuntamientos. El municipio de Arteixo vuelve a ser el que concentra más banderas azules, un total de 8.

En Lugo, Foz repite como el municipio de la provincia con más playas galardonados, un total de 5.