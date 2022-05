Tres nuevas vacunas infantiles gratuitas

La Xunta ampliará el calendario de vacunación infantil, gratuito, con tres nuevas incorporaciones: contra la meningitis B, la del virus del papiloma humano para los varones y la antigripal tetravalente. Así lo anunció ayer, en su discurso de investidura, el próximo presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda. “Con estas tres nuevas vacunas Galicia se convertirá en la comunidad autónoma con el calendario infantil más completo”, destacó en su intervención, en la que además avanzó que pedirá al Ministerio de Sanidad que extienda esta opción a toda España.

Los expertos –como la Asociación Española de Pediatría– llevan tiempo reclamando que se extienda la inmunización contra el virus del papiloma humano a los varones. Por ahora, Galicia vacuna a las niñas, que son las que pueden padecer cáncer de cuello de útero, pero los niños también pueden transmitir, de ahí la demanda. De este modo, la comunidad seguiría el ejemplo de Cataluña, que la estrenará el próximo curso.

El listado incluye la inyección de la meningitis B, que provocó en su momento peregrinación de padres al vecino Portugal para hacerse con las dosis para inmunizar a sus bebés, debido a que no solo no estaba integrada en el calendario, sino que el medicamento pasó por momentos de escasez. Hasta ahora Galicia protege de los meningococos A, C, W e Y, pero no del B, que sí tenían disponibles los padres de otras comunidades. Era otra reivindicación de los pediatras.

Mejoras salariales para la Atención Primaria

El candidato no puso fecha a la culminación de la mayor reforma de la Atención Primaria. Tan solo indicó que será en los “próximos años”, pero sí anunció que en “meses” se avanzará en la mejora salarial para “recompensar” el esfuerzo que realiza todo el personal sanitario de Atención Primaria.

Además, se comprometió a contratar de forma automática en el Sergas a todos los especialistas en medicina de familia.

Asistencia preferente para mayores en la Xunta

Consciente de las dificultades que tienen las personas mayores para enfrentarse a trámites ordinarios en los que se requiere el uso de las nuevas tecnologías, todas las oficinas de la Xunta contarán con un “canal preferente y más humano” para atender a la gente de más de 65 años.

“Y para atenderlos cuando lleguen los achaques, Galicia se dotará en esta legislatura de 2.000 nuevas plazas públicas especializadas en cuidados”, dijo Rueda, en referencia a las siete residencias financiadas por la Fundación Amancio Ortega y los centros construidos en los concellos con apoyo económico de la Administración autonómica.

Bono Xacobeo Xove para promover el Camino

El Gobierno gallego creará un Bono Xacobeo Xove para promover que los jóvenes hagan el Camino de Santiago fuera de la temporada de verano, ya que bonificará las estancias en los albergues para las personas entre 18 y 30 años durante la primavera, el otoño y el invierno. Se calcula que unas 5.000 personas podrán peregrinar a Santiago, con esta iniciativa, a precios “muy reducidos”.

Ajustes orgánicos con un guiño a Ourense

Alfonso Rueda, que antes de ser ratificado como sucesor de Feijóo tanto en la Xunta como en el PPdeG logró recabar el respaldo del resto de presidentes provinciales, siendo el primero en verbalizarlo el ourensano Manuel Baltar, ha incluido un guiño para esta provincia en su discurso, al avanzar un nuevo cambio del organigrama de la Xunta: la creación de un área específica de Termalismo.

“Estará encargada de coordinar todas las actuaciones sanitarias y lúdicas en este ámbito y tendrá su sede, como es natural, en la nueva sede de la Xunta con más fuentes termales de Europa: Ourense”, indicó.

El otro ajuste orgánico es la creación de un área específica dedicada a la Formación Profesional, que dispondrá de un centro directivo propio para afrontar los desafíos. “En esta legislatura invertiremos más de 900 millones de euros en mejorar las titulaciones, la dotación tecnológica de los centros, en impulsar la FP Dual y en engrasar el nexo con las empresas”, destacó.

Ampliación de las ayudas para acceder a la vivienda

Cuando acceda al bastón de mando en San Caetano, su nuevo inquilino principal ampliará las medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda con nuevas medidas ya este año. Ahora, los menores de 35 años pueden acceder a avales públicos por el 15% de la hipoteca para la compra de una residencia y la intención de rueda es extender este mismo beneficio a los menores de 40 años siempre que tengan hijos.

Campamentos juveniles redimensionados

Con el objeto de que los jóvenes “puedan pasar un verano inolvidable”, dijo Rueda, la Xunta habilitará este año la mayor oferta de campamentos y campos de voluntarios de su historia, con más de 10.800 plazas disponibles, 3.000 más que el verano posible.

Apoyo a la empleabilidad de los retornados

El declive demográfico es uno de los grandes retos de Galicia, que no deja de perder población desde hace décadas, dinámica solo compensada por la llegada de inmigrantes. La Xunta impulsará el regreso de emigrantes gallegos a la comunidad para que se establezcan aquí, como ya lo hicieron 22.000 en los últimos tres años.

Para fomentar este retorno, Rueda avanzó que se diseñará un proyecto específico para apoyar la empleabilidad y el emprendimiento de los miembros de la diáspora que decidan volver a Galicia.

Atención a la población infantil y juvenil

La Administración autonómica desarrollará una nueva estrategia de convivencia escolar para combatir los abusos entre los estudiantes. “En Galicia, acoso escolar nunca más”, soltó el candidato del PP a la Xunta.

En cuanto a la salud mental, Rueda advirtió de que la pandemia causó mucho sufrimiento entre los adolescentes, por lo que se implantará un sistema de detección precoz de episodios que generen alarma y en el que se implicarán el personal docente y el sanitario.

Validez del Plan Estratéxico de Galicia

Pese a la inflación y la desaceleración económica, Rueda ratificó la validez del Plan Estratéxico de Galicia, documento en el que se detallan las grandes líneas de actuación de la Xunta para la próxima década. No cree que haga falta revisarlo, que prevé un crecimiento medio del PIB entre el 2% y el 2,5% anual hasta el año 2030, por encima de la media nacional.