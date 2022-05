Hasta 85 centros de salud gallegos ya devuelven las llamadas para citar a pacientes. Este sistema de devolución de llamadas perdidas, que el Sergas ha denominado con el técnico nombre “CRM100” supone una alternativa a la opción guiada por voz para conseguir atención médica y a la llamada al centro de salud esperando un interlocutor. Esta última era una alternativa compleja dependiendo de la hora o del trabajo en el mostrador en ese momento. Por tanto, este sistema sencillo –simplemente hay que dejar los datos personales, respondiendo a unas preguntas– se está implantando con rapidez en Atención Primaria. Los centros de salud de Monforte y Sarria fueron de los últimos en incorporarse recientemente a este patrón, que ya funciona, por ejemplo, en Moaña, en Arzúa o en el centro de salude A Ponte en Ourense. Desde la Consellería de Sanidade aseguran que los pacientes aceptan más del 90% de las propuestas de cita con este sistema.

Una paciente del centro de salud de Teis, Vigo, Ana Vilar. relata cómo ha vivido el cambio: “He llegado a llamar hasta 15 veces durante la pandemia para tratar de pedir cita con mi médico de Atención Primaria. Y ni así lo conseguía; en el centro aquellos días no cogían llamadas. Finalmente, como no podía salir de casa porque tenía síntomas compatibles con COVID, le dije a una amiga que estaba trabajando que pasase por el mostrador y me cogiese ella la cita. Ahora que implantaron este sistema creo que es muy útil. Dejé mis datos y, tras responder unas preguntas, me devolvieron la llamada”, explica.

La administración sanitaria comenzó a realizar una encuesta para preguntar a usuarios por su valoración del servicio –que contempla entrevistar a una población de 15.000 pacientes– y que arroja resultados positivos: el 85% asegura que le resolvieron su petición. Además, nueve de cada diez consultados creen que el método “fue sencillo”, simplemente dejar los datos. Al mismo tiempo, siete de cada diez consideran “adecuado” lo que tardaron en devolver la llamada.

Por tanto, los resultados de la fase de pilotaje fueron positivos, ya que el sistema permite a los profesionales planificar mejor sus agendas, según indican desde el Sergas.

Por otra parte, entre las medidas de reforma en marcha en Atención Primaria se encuentra el plan piloto XIDE, –de gestión integrada de la demanda en equipo-; una iniciativa piloto puesta en marcha el pasado mes de noviembre, con el objetivo de agilizar la citación y ofrecer consultas más resolutivas. Todos los ambulatorios de Vigo (que eran seis) y Pontevedra (siete) previstos en el plan ya están incluidos, con el objetivo de agilizar la citación y ofrecer consultas más resolutivas.

Desde el comienzo de la experiencia, el sistema XIDE lleva registradas más de 21.500 citas e identificados más de 500 motivos de consulta. La mayoría de ellos para solicitar extracción de sangre para analíticas y, posteriormente, sus resultados; el control del Sintrom, la renovación de recetas o la gestión de una baja laboral.

Se detectó que alrededor del 50% de las consultas no programadas que entran cada día en un centro de salud no requieren necesariamente la intervención de un médico y que cerca del 30% pueden ser atendidas por el personal de enfermería. Más de la mitad de las demandas que entran sin previo aviso no necesitan una respuesta inmediata o en el día, por lo que pueden ser programadas, explican. La Xunta prevé extender, a lo largo de este año, el XIDE al 90% de los servicios de Atención Primaria, empezando por aquellos que ya cuenten con su plan de salud local aprobado.