La poca claridad y transparencia en la adjudicación de las convocatorias, la “sensación de improvisación” ante el cambio de criterios por parte del Ministerio, o que a estas alturas aún falten por definir y aprobar varios Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes) o a quien van concedidos; así como la excesiva burocracia o esfuerzo que implica a los investigadores principales y a los servicios universitarios preparar los proyectos fueron algunos de los aspectos negativos que citó la vicerrectora de Investigación da Universidade de Vigo, Belén Rubio, –aunque aclaró la ayuda recibida por la Xunta– y a través de GAIN, en una jornada sobre “Las oportunidades para la investigación en el programa Europe Next Generation”, organizado por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) en Santiago. Precisamente fue el presidente de la RAGC, Juan Lema, que ejerció de moderador, quien cogió el guante sobre la necesidad de “fomentar las ideas y proyectos de los investigadores, para que puedan sumar”, al tiempo que sugirió la evidente distancia de acceso e información de la comunidad científica a los Next Generation con respecto a otras líneas de fondos más ‘clásicas’. También dejó entrever el riesgo de que concurran a los proyectos los más rápidos y listos, pero no los mejor formados o más sabios.

La jornada se organizó para dar a conocer a la comunidad científica las oportunidades de financiación y, en particular, los mecanismos para participar e incluso promover proyectos de investigación e innovación y, durante casi dos horas, el subdirector de Proyectos Tractores del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Santiago Álvarez, y la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey, desgranaron los principales pilares de este sistema de ayudas de Europa. Explicaron los pormenores y pusieron cifras detalladas a esa ‘lluvia’ de millones para proyectos que recibirá España –la segunda en financiación después de Italia– y a los que Galicia corrsponderían unos tres mil millones según matizó Santiago Álvarez, de los que 818 millones ya estarían asignados a día de hoy a Galicia. “Hay oportunidades que llegan todas juntas y cuando aún estamos tensionados; así que es un reto para las Administraciones dar respuesta y acompañar a los agentes sociales para gestionar los fondos”, coincidió la directora de Gain, que enfatizó el trabajo de información que realizan junto con el IGAPE. Santiago Álvarez destacó que la Xunta trabajó en la creación de oficinas técnicas en colaboración con diferentes clústeres para informar y asesorar a las entidades gallegas en la preparación y presentación de candidaturas a los Pertes: Oficina de proyectos de la Fundación agrupación industrial de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), orientada al Perte del vehículo eléctrico y conectado; Oficina Técnica de Apoyo al Programa Next Generation Galicia Food, en colaboración con la Agrupación industrial alimentaria de Galicia (Clusaga) para el impulso de proyectos relativos al Perte agroalimentario; y Oficina técnica NextGenhealth, constituida en colaboración con el Clúster Salud de Galicia y orientada al Perte para la salud de vanguardia. Varios macroproyectos en Galicia relacionados con la descarbonización: una planta de biogás –con metano de purines– o una planta de fibras textiles son algunas de las propuestas a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes) que ya se han avanzado de diversas instituciones. La vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, también aludió a los Perte en los que participa la UVigo, que van desde una fábrica de microchips en Vigo –cuya empresa tractora es Zona Franca–, pasando por la industria naval, las energías renovables, un prototipo de buque remolcador que integra la propulsión basada en hidrógeno, o un plan complementario para dotar de un laboratorio de comunicación cuántica en red. Destacó las oportunidades que tienen las universidades gallegas a través de los Pertes de vehículo eléctrico y conectado, industria naval, semiconductores y salud de vanguardia. En ese sentido, Patricia Argerey avanzó que Galicia está presente en cuatro de las ocho áreas estratégicas –biotecnología aplicada a la salud, ciencias marinas, comunicación cuántica y biodiversidad– en los Planes Complementarios convocados por el Ministerio de Ciencia e Innovación para captar fondos europeos. Se trata de programas conjuntos de I+ D que permiten alinear los esfuerzos del Estado y de las comunidades, aprovechando capacidades científicas e infraestructuras singulares. Galicia es una de las que tiene mayor participación, con una asignación de 25,4 millones de euros, lo que representa el 8,2% del total de los planes complementarios.