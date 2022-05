La Xunta reclama al Gobierno central cambios en el Real Decreto que regula el Bono Joven para que no queden excluidos de las ayudas al alquiler los menores de 35 años que compartan vivienda con personas que, no formando parte de su familia o unidad de convivencia, no cumplen los requisitos para acceder a las ayudas.

La Xunta demanda que, en el caso, de viviendas compartidas por personas sin más vínculo que residir en el mismo inmueble, el tratamiento de datos sea individualizado, del mismo modo que las ayudas van dirigidas a cada persona en particular y no al conjunto de las que comparten la vivienda. El director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, se reunió esta semana con representantes del Ministerio de Transportes y les reclamó “claridad y concrección” sobre el Bono Joven. Además la Xunta alega que todavía no ha publicado la convocatoria de ayudas porque el Gobierno “no le transfirió los fondos necesarios para hacerlo”.