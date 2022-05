Los hospitales públicos evitaron ya 6.200 amniocentesis gracias al test no invasivo

Hasta finales de 2016, los hospitales públicos gallegos solo ofertaban a las embarazadas con alto riesgo de que su feto padeciese una alteración cromosómica, como el síndrome de Down, realizar una prueba invasiva tipo amniocentesis para comprobarlo. Este tipo de métodos todavía son en la actualidad la única manera de obtener “un diagnóstico de certeza” y siguen siendo la recomendación para las mujeres que tienen un riesgo muy elevado de sufrir esa alteración. No obstante, existe la posibilidad de un test prenatal no invasivo, un sistema de cribado para el que basta una analítica de la sangre de la futura mamá, que puede evitar llegar a la amniocentesis en muchos casos.

A finales de 2016 el sistema de sanidad pública gallego incorporó ese tipo de examen en su cartera de servicios –antes muchas mujeres se lo hacían en la privada– y se oferta a las gestantes con riesgo elevado o intermedio de que su bebé tenga una alteración de los cromosomas 12, 18 y 21 –sobre todo este último, síndrome de Down, porque es para el que ofrece una mayor precisión–. Desde entonces, a la Xunta le constan más de 6.200 de estos cribados en hospitales públicos, comenzando con el de Ourense, el primero en estrenar este test en Galicia, seguido por el Chuvi– y, por tanto, se habrían evitado otras tantas pruebas invasivas. En el año 2020, pese a la pandemia, el ritmo de estos estudios se mantuvo: se realizaron 1.163 de estos test, mientras que el año pasado hubo un repunte, hasta los 1.290, teniendo en cuenta que también participa, desde noviembre, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. En apenas dos meses, esa institución realizó 307 estudios, una cuarta parte del total de 2021. Que la futura mamá pase por el test o la amniocentesis o equivalente o por ambos procesos depende de los resultados de la prueba de cribado combinado del primer trimestre o del segundo. Si las posibilidades de alteraciones van de 1 a 100, los facultativos plantean ya la prueba invasiva, dado que “el riesgo de que haya una alteración cromosómica fetal es superior al riesgo de pérdida fetal secundaria a la prueba”. Si está entre 1/101 y 1/500, se oferta primero la posibilidad del test prenatal no invasivo. No obstante, el Sergas avisa de que ni es una prueba diagnóstica ni aporta información sobre defectos físicos o de crecimiento fetal. Uno de los factores que se considera como de riesgo a la hora de afrontar un embarazo, aunque queda a juicio del médico, es la edad de la gestante: si tiene menos de 15 o más de 39 años. Según una encuesta de la Xunta a futuras mamás, realizada en 2016, a una de cada cinco su médico le había indicado que su embarazo era de riesgo y ese porcentaje se duplicaba entre las de 40 y más años. Y cada día son más. Galicia envejece y las gallegas que deciden ser mamás también. Cada vez se lo piensan más: la edad media a la maternidad nunca fue tan elevada. De hecho, Galicia es la región de la Unión Europea líder en ese parámetro, al llegar a los 34,6 años. En septiembre de 2021, la UE hizo público el dato. Los bebés que actualizan los libros de familia ya son, en un 13,6 por ciento de los casos, el máximo histórico, hijos de madres que han soplado ya 40 velas. En general, la cigüeña ha cambiado mucho sus hábitos en Galicia a lo largo de las dos últimas décadas: si en 2000 el 81% de los bebés nacían de madres de hasta 34 años y solo un 18 por ciento a partir de esa edad, en 2020 los porcentajes están mucho más igualados: 53% y 46%, respectivamente. Más en concreto, los nacimientos de gallegas de 40 o más años se han cuadriplicado en los primeros veinte años de este milenio, desde el poco más de medio millar registrado en 2000 hasta las 2.082 del último recuento.