Los sindicatos CIG, ANPE, UGT y CC OO han pedido ayer en mesa sectorial que se atrase el inicio del curso escolar, fijado en Galicia de entrada para el 8 de septiembre para todas las etapas, para mantener en 175 los días lectivos y no en 176 como quedaría con la propuesta de la Xunta, que unifica por primera vez la vuelta a clases en todas las etapas no universitarias.ANPE o CIG reclaman también afrontar una distribución equilibrada de la duración de los diferentes trimestres do curso escolar.