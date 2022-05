Galicia derivó a la privada más de 117.000 cirugías y 300.000 pruebas diagnósticas en los últimos cinco años, unas cifras que suponen, de modo global, en torno al 2,6% de los pacientes asistidos por el Servizo Galego de Saúde en este periodo.

Así lo ha explicado este jueves el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, durante una comparecencia en la Comisión de Sanidade del Parlamento para responder a una pregunta formulada por el BNG sobre la actividad concertada de este organismo y las listas de espera no estructurales.

En su respuesta, Aboal ha explicado que el Sergas derivó a la privada, entre 2017 y 2021, el 2,6% de sus pacientes tanto de cirugía como de pruebas diagnósticas. El volumen total de esta actividad durante este periodo superó los 16 millones de actuaciones.

Más en concreto, por tipología, se derivaron el 10% de las algo más de 1.173.000 cirugías y el 2% de las más de 15.000.000 de pruebas diagnósticas realizadas, lo que supone algo más de 117.000 y algo más de 300.000, respectivamente. No obstante, Jorge Aboal ha comparado la situación actual con la del Gobierno bipartito PSdeG-BNG, cuando se derivaron el 15,1% de las intervenciones, "un 50% más que la derivación del periodo actual".

Por áreas, en cirugía, la que más derivó fue Ferrol, un 28%, seguida de Ourense, con un 14%, A Coruña, con un 12%; Lugo, con un 10%, Santiago, con un 7%, Vigo, con un 6%, y Pontevedra, con un 4%.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, el área sanitaria que más derivó fue también la de Ferrol, con un 4,5%, seguida de Lugo y Ourense, con un 3,3%, Santiago, con un 1,9%, A Coruña, con un 1,3%, y Pontevedra y Vigo, con un 0,5%.

Según ha informado Jorge Aboal, el Sergas dedicó a la contratación de servicios concertados con la privada un 1,56% de su presupuesto general, y el montante se mantuvo todos los años por debajo del 1,7%. Por áreas sanitarias, la que más porcentaje de su presupuesto dedicó fue la de Ferrol, con un 4%, seguida de la de A Coruña, con un 3,5%, y la de Lugo, con un 1,3%. El área de Ourense destinó un 1,1% y las de Santiago, Pontevedra y Vigo un 0,9%.

Listas de espera

En cuanto a las listas de espera no estructurales, Jorge Aboal ha explicado que "su espera no es atribuible a la organización de los recursos disponibles", si no a decisiones médicas o del paciente.

En concreto, a 31 de diciembre de 2021, el 5,6% de los pacientes estaban en lista de espera no estructural por espera médica, el 3,6% porque habían pospuesto voluntariamente su intervención y el 14,5% porque habían rechazado su derivación a la privada.